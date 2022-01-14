英超｜史達寧榮獲12月最佳球員　榜首曼城今季首次有人得獎

曼城中場史達寧當選英超12月最佳球員。
27歲的史達寧擊敗隊友祖奧簡斯路、李斯特城的占士麥迪臣、阿仙奴的加比爾馬天尼利、馬田奧迪加特、車路士的美臣蒙特以及熱刺的孫興慜得獎。曼城在12月7場英超全勝，史達當中射入5球，並交出1次助攻。這是史達寧個人第3次獲得英超每月最佳球員，他在2018年11月首次得獎。
史達寧說：「我很高興再獲選，但12月對整支球隊是個了不起的月份。英超是世上競爭最激烈的聯賽，所以在12月全勝簡直不可思議。」他希望在2021年保持佳態，贏得冠軍。雖然曼城穩居英超榜首，但史達寧是他們今季首次有球員當選每月最佳。
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