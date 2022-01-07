Omicron｜球場健身室再封14日　體能身材唔走樣有辦法

2022年，還是逃不過疫情「第五波」的出現，變種病毒Omicron出現社區隱形傳播鏈，疫情急速惡化，政府周三（5日）召開記者會，公布收緊多項防疫措施。

其中，由周五凌晨起，所有體育處所將關閉14日，包括健身室和康文署豁下球場。

不想14日間身材「走樣」、體能下跌？在家健身有辦法！



相信經過2020-2021年的洗禮後，大家在應對封場都有一套，不想讓自己與環境一起停濟，只要有心就一定可以繼續進步，或利用空檔改善自身問題。

籃球的發揮很多都講究下半身，除了增強肌力可以防止受傷，其實攻守兩端都有一定幫助，例如防守時減少因腳步慢、反應不及的犯規、進攻「Footwork」基本功有利以後不斷學習、疊加新步法等。所以打籃球不僅要「Don't Skip the leg day」，還要持之以恆地練腳。

下半身力量和速度精讀。（楊宇翹攝）

下半身力量和速度訓練：

上半身肌力、技術訓練：

「為何常常同手同腳？」不少人常問。

要知道協調不好，動作也就做得不好，與其花時間「執正」動作不如從基本的協調做起。協調性是指身體使用肌群的時機（Timing）正確、動作的方向和速度都恰當，平衡穩定且有韻律性。這些訓練需要的空間較少，動作也小，可以隨時在家練習，抽空改一下動作間的協調。

反應雖然抽象，但卻是有方法練的。（楊宇翹攝）

協調和細節改善：

Footwork動作逐格睇（按圖放大）：

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練反應3招動作逐格睇：