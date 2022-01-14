港足︱新帥安達臣轟U23醉酒風波「不能接受」　淺談選兵準則

香港足球代表隊新任主教練安達臣（Jörn Andersen）周五（14日）見記者，透露自己的選兵準則及訓練計劃。

對於早前港足U23醉酒風波，他的態度跟足總CEO譚秋朗有明顯分別。



安達臣上任後希望向港隊灌輸新踢法，但除了他任期只得18個月，還要面對疫情的挑戰。這位挪威籍教練原計畫於1月底至2月初的國際賽期時進行港隊集訓，惟政府隨即宣布關閉球場，或令計劃泡湯。

他被問起時亦大感無奈，「我們一直跟政府討論能否開場及訓練，要等待他們如何決定，希望政府能明白我們的情況，給予正面回應。」

政府將進一步延長現行防疫措施14天，安達臣看似亦對1月底的集訓「打定輸數」，惟希望趕在6月進行的亞洲盃外圍賽前夕跟球員見面，「相信3月能做些事的機會高一點。」

安達臣上任後的訓練計劃被疫情影響。（HKFA）

幾乎每次港足有新教練上任，外界都關注其選兵準則，會否在入籍兵跟本地球員中取得平衡。安達臣表示，自己只有一個準則：「這視乎他是否適合我的戰術、具備我需要的質素，但一定會選最好的球員。」

他又稱，自己有留意在外國及內地落班的香港球員，也一直跟他們維持聯繫，「我曾經在辦公室跟一些球員見面，他們每一位都很渴望上陣，也問了我很多問題，是不錯的交流。我也看過球會比賽的片段，對部份人有很好的印象。」

出任過朝鮮國家隊主教練的安達臣，過去曾跟港隊交手，他強調自己賽前做足功課，因此對部份港將的優缺點有基本認識。而他更透露曾跟前港足主帥麥柏倫通電話，「獲得重要且有用的資訊」。

安達臣表示，曾跟前港足主教練麥柏倫通電話，了解港隊的情況。（資料圖片／袁志浩攝）

不過，最令他頭痛的相信會是球員紀律問題，港足U23早前於日本比賽期間，一度鬧出醉酒風波，部份球員被重罰。

當時足總行政總裁譚秋朗曾稱，港隊球員若適齡、在合法情況下飲酒，屬可以接受的範圍。「若在自己房休閒、健康咁飲、慶祝OK，鬧事就不好了，這麼大個人，應自己識做吧。」

然而安達臣今日的說法跟譚秋朗有出入，「港隊是專業的，不應容許出隊時飲酒，這絕不可能發生。」他認為事件在自己上任前發生，只知道有球員被暫停入選資格1年，「這對我不是個好消息，但我會在可選擇的球員中建立球隊。」