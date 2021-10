足球熱話︱朗尼紀錄片自爆黑暗童年生活　不避嫌重提召妓醜聞

英格蘭一代名將朗尼(Wayne Rooney)已為打比郡主帥,年少成名的他球員生涯不時因場外負面新聞登上小報封面,多年來他一直沒有辯白。他在明年初推出的紀錄片《Rooney》,親自講述自己「由細打到大」的黑暗童年生活,甚至不避嫌地談及召妓醜聞。

他的太太歌蓮在片中稱:「我原諒他,但(那行為)不能接受。」



朗尼在紀錄片中以拳手造型開場。(影片截圖)

Amazon推出《Rooney》預告片,一開首便是一身拳擊裝備的朗尼,狠狠地打沙包,他淡然講述自己的出生地和成長,「我的成長就是要戰鬥……為一切事情戰鬥,這一點我不會變。我在Croxteth長大,如果你來自在那裏,便不會想它是個充滿暴力的地方。」

朗尼一個最為人熟悉的入球慶祝動作,就是2015年在奧脫福扮作拳擊手,飛快打出連環拳後向後倒在草地上。足球以外,拳擊正是影響他至深的另一運動。

朗尼2015年對熱刺扮打拳然後瞓低的慶祝動作,成為經典,可惜因為兒子嘗試模仿,他不敢再做第二次。(Getty Images)

朗尼紀錄片預告:

拳來腳往的童年

父親熱愛拳擊,叔父開設拳館,朗尼自小練拳,就算游走利物浦市最惡名昭彰的犯罪溫床也不怕,只是習慣拳來腳往,逐漸成長為一個問題少年,「我會跟爸爸爭吵到底,然後他一巴掌摑我」,他直言,「我絕對不是個溫馴的孩子,小時候經常打架。」

未滿17歲的朗尼對阿仙奴時為愛華頓攻入致勝金球後一戰成名,未幾即晉身英格蘭國家隊大國腳,然後加盟曼聯,球場內平步青雲,球場以外,卻不斷被小報爆出召妓醜聞。他不希望別人只記住場外的紛擾,「人們不明白的是,當你只得17歲……便會犯下過錯。」

朗尼太太歌蓮直言,已原諒朗尼,但認為他的行為難以接受。(影片截圖)

歌蓮與朗尼的愛情故事:

歌蓮為何不離不棄?

相對他源源不絕的召妓或出軌醜聞,對外人而言,更難理解的是,他太太歌蓮為何能對丈夫總是充滿包容。她首次正面回應丈夫劣行稱,「我原諒她,但那行為難以接受。(I forgive him but it wasn't acceptable.)」

【足球熱話】「渣男」朗尼夜蒲攬兩女又斷正 歌蓮再次脫下婚戒

「部分人或許會覺得我守住婚姻是愚笨,其實我不蠢,我知道自己想什麼,那是一些我想嘗試和努力的事。」歌蓮說,「他犯下愚蠢和自私的過錯,有些他學懂教訓,有些明顯仍未懂,不過或許將來會有所改變?」

朗尼這一家:

醉酒鬧事前科纍纍

二人早在12歲讀中學時認識,16歲開始拍拖,歌蓮清楚知道朗尼種種劣行,飲醉酒就是其中之一,「我認識跟韋恩(朗尼)一起去玩的那班人,他們總是結伴去飲酒……實在不好。」

與此同時,他的好處她也一清二楚。兩人婚後育有4子,相處多年始終恩愛如昔,就算丈夫多次涉及醜聞,她依然不離不棄,「那是我的決定……我還愛不愛韋恩……是的我愛,如果不愛便不會去嘗試令它行得通。我知道就算只得自己一個人,只有我和孩子們,我也可以過得很好,但我不想過那種生活。」一切也許是為了孩子着想吧,「我希望嘗試讓婚姻繼續,像一家人那樣生活,因為那是我所渴望的。」

英冠|朗尼向打比郡表忠 風雨中誓同行 或成艾殊利最新目標

《Rooney》預告片:

【回顧朗尼的球員生涯】

紀錄片除提及朗尼的成長和個人生活,同時提到他的英格蘭國家隊生涯,前隊長碧長碧咸登場大讚朗尼是英格蘭歷來最偉大球員之一,國家隊和曼聯前隊友里奧費迪南更稱:「這個孩子是天才」,英軍前主帥艾歷臣、法國傳奇前鋒亨利、前隊友加利尼維利等均有份出場。



朗尼在預告片中語重深長的說,「人們至今仍用有色眼鏡看向我,重點是,我想人們記得我是個怎樣的人,而不是我做過什麼事情。」

