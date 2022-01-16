英超｜曼聯失分後爆羅生門　前鋒「被缺陣」　IG大字反擊蘭歷克

曼聯周日（16日）凌晨在英超作客阿士東維拉，領先兩球下在末段遭逼和2：2，失分之下暫排在聯賽榜第7位。

賽前賽後卻出現「羅生門」事件，事情主角正是前鋒安東尼馬迪爾（Anthony Martial）。



在曼聯失分後，看守領隊蘭歷克被傳媒問及，為何拉舒福特和C朗拿度兩名前鋒受傷之下，馬迪爾仍然缺陣，蘭歷克回應稱：「他不想進入大軍，一般來說，他會在名單之中，但他不想，這是為什麼他沒有隨我們作客。」馬迪爾在此前5場賽事，也在未有傷病下，沒有進入大軍名單。

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蘭歷克賽後受訪時直指馬迪爾不想隨隊。（Getty Images）

然而，馬迪爾未幾即透過Instagram的限時動態反擊道：「我絕不會拒絕為曼聯上陣。」他續道：「我在這裏已經7年了，從未試過做出不尊重球會和球迷的行為，以後也不會。」與蘭歷克的說法完全相反。

法籍前鋒馬迪爾在2015年夏天由摩納哥加盟曼聯，至今上陣173場英超賽事、攻入56球，26歲的他曾站穩正選前鋒的位置，上季他受膝傷困擾，今季上陣機會大減，只曾在一場英聯盃踢足過90分鐘。