英超｜阿仙奴申北倫敦打吡改期　僅1人確診被質疑濫用機制

本周英超重頭戲「北倫敦打吡」，或未能如期舉行。作客熱刺的阿仙奴以球員不足為由，申請把星期日深夜的賽事改期，正待賽會審理。



阿仙奴陣中有4人正在出戰非洲國家盃。周中聯賽盃首回合作客利物浦，已有至少3人因傷缺陣，該仗打成0：0，但格列沙加領紅被趕出場，加上布卡約沙卡、薛迪索拉斯及哥林張伯斯均受傷。此外，馬田奧迪加特在賽前確診新冠肺炎，未能上陣。

薛迪索拉斯在剛仗聯賽盃賽事傷出。（Getty Images）

阿仙奴聲明指無可奈何下，才出此下策。主帥阿迪達在賽前記者會稱不肯定周日一戰是否如期舉行。被問到是否想延期，他回答：「不知道，未有評估我軍球員下，很難百分百如實回應。」

格列沙加犯規被逐，預定於北倫敦打吡停賽。（美聯社）

1人確診加一班人缺陣，英超賽會表示考慮情况，獨立審理。不過，做法先惹來一名事主質疑。車路士在12月中曾爆發疫情，多達7人確診之際，申請對狼隊一仗改期被拒，結果打和。主帥杜慈在今晚對曼城的賽前記者會，被問及一些球隊用盡規例，務求改期。他回應：「我強烈、強烈希望並非事實，否則我會好嬲、好嬲。我們盡辦法讓賽事舉行，甚至當我們不應作賽，也按照決定繼續比賽。所以，我只能極度希望一視同仁。」

車路士爆疫時曾申請改期，但不獲批准，難怪杜慈回應時充漢怨念。（Getty Images）

曾效力阿仙奴的英格蘭前國腳厄遜（Matthew Upson ），在電台節目中質疑界線何在。他說：「改期的界線有點模糊。阿仙奴陣容不整，有不同原因。改期條件必須釐清，關乎新冠肺炎才可成立，其他應當貴客自理。」具英超執教經驗的普耶（Gus Poyet）亦認為只有關乎疫情，才考慮改期：「規例應該只容許因為新冠肺炎改期，而且應該懂得說不。」

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