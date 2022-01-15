英超熱話｜蘭歷克亂開空頭支票　甸恩軒達臣嬲爆拂袖而去

曼聯看守領隊蘭歷克上任後，戰績不似預期，面對內憂外患。根據一名曼聯球迷的網上頻道，踢爆蘭歷克亂開空頭支票，惹怒副選門將甸恩軒達臣。



沒有球員希望坐在後備席，尤其是門將這位置，全隊只得一個，希望離隊尋求上陣機會也是人之常情。曼聯領隊蘭歷克曾經明言迪基亞是首選，二號門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）求去之際，這名德國教頭卻落閘，早前更再次強調軒達臣在隊中的重要性，不希望他外借離隊。

曼聯副選求去唔簡單 二號門將獲勁敵垂青又被阻撓

蘭歷克一句話一錘定音 甸恩軒達臣為上陣再求去

迪基亞回勇復任正選，甸恩軒達臣再度回歸後備席。（Getty Images）

講一套，做卻是另一套，軒達臣求去被連番阻撓後，與蘭歷克之間的芥蒂再度加深。曼聯球迷YouTube頻道《Webby & O'Neill》日前爆料，蘭歷克早前承諾對阿士東維拉的足總盃將派出軒達臣把關，卻如常以迪基亞上陣。

迪基亞早前在足總盃如常上陣。（Getty Images）

蘭歷克未有履行承諾，成為了甸恩軒達臣「爆炸」的導火線，這名24歲的英軍門將過去一星期積極備戰，最終上陣再度落空。他一怒之下，憤而離開卡靈頓訓練基地。有趣的是，蘭歷克賽前向傳媒透露，軒達臣有病在身，故此未能披甲。

甸恩軒達臣上季一度成為正選，「我以前是冠軍」，可惜季初接連遇上受傷及染疫，使他再度失勢成為「阿二」。軒達臣今季上陣機會寥寥可數，僅在聯賽盃及歐聯分組賽披甲兩場。

甸恩軒達臣今季僅兩度為曼聯上陣。（Getty Images）

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