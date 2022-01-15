英超｜白禮頓逼和水晶宮　全場優勢一面倒遇上二號門將神勇演出

英超22輪頭場在凌晨（15日）展開，白禮頓主場佔盡形勢下，驚險逼和水晶宮。
白禮頓有多次機會先開紀錄，均被水晶宮二號門將畢蘭特阻擋。他先阻擋杜沙特的單刀，接着更救出12碼。水晶宮的韋曉士防守角球時拉跌祖爾韋特文，但柏斯高哥斯射門欠角度，被畢蘭特救出。馬奧比曾經在上半場衝門入網，但被VAR球證指撞龍門，入球無效。
白禮頓的積及莫達，在下半場先射中楣，再有半單刀近門被畢蘭特托走。全場受壓的水晶宮，撐到69分鐘把握零星機會，舒洛比底線回傳，由干拿加歷查一控一射，先開記錄。白禮頓在完場前3分鐘追和，馬奧比底線傳中令佐基姆安達臣門前改變方向，「射破」畢蘭特「大細龍門」。白禮頓全場攻門多達19次，水晶宮僅得3次，結果打和1:1。
白禮頓賽後20戰28分排第8，水晶宮則21戰24分排11。
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