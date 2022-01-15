英超｜周日北倫敦打吡改期　阿仙奴人數不足避戰熱刺

英超賽會宣布，原定本港時間1月16日（周日）深夜熱刺與阿仙奴的北倫敦打吡戰將會改期。



根據英超聯的規則，如果球隊擁有13名非門將場區球員以及1名門將，比賽就要如常舉行。阿仙奴經過周中與利物浦的聯賽盃4強戰首回合之後，阿迪達麾下現在只有12名場區球員可以候命，薛迪索拉斯和布卡約沙卡在聯賽盃一戰受傷、哥林張伯斯和基蘭泰亞尼同樣有傷，格列沙卡則要停賽。此外，馬田奧迪加特的新冠肺炎檢測結果呈陽性。

阿仙奴申北倫敦打吡改期 僅1人確診被質疑濫用機制

北倫敦打吡改期，據悉熱刺對此感到不滿。（Getty Images）

據悉，今次賽會對賽事改期與否的關鍵，是在於英超高層是否會將阿仙奴陣中因為參加非國盃而缺席的球員納入考慮範圍內。值得一提的是，李斯特城就曾將球員參加非國盃作為延期與愛華頓一戰的原因之一。

英國《每日郵報》表示，阿仙奴提出延期比賽的請求令對手熱刺感到憤怒，熱刺認為「兵工廠」是在利用規則讓比賽推遲，因為隊內最好的球員都無法上陣。熱刺對於阿仙奴的舉動感到驚訝，尤其是考慮到阿迪達周五時曾表示希望比賽繼續進行。據悉，熱刺內部認為球員參加國家隊比賽、傷病以致停賽都是足球的一部分。