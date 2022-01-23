天壇大佛起步上彌勒山　經昂坪360棧道落東涌｜大嶼山行山路線

一年容易又過，轉眼已到年尾，小組2021年最後一次活動安排到彌勒山，東涌達東路巴士站集合。

（出發日期：2021年12月29日）



早上天氣有點清涼，在東涌香港地吃過早餐，9點前到達東路巴士站搭9點10分開出23號巴士到昂坪，約9點50分到達。

整理一下，10時起步往心經簡林方向，見十方道場牌左轉經公廁到昂坪營地，左轉入彌勒山郊遊徑。

▼按圖看清路線及沿途風景，由天壇大佛沿郊遊徑行走彌勒山

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走一段離開郊遊徑，接鳯凰徑左走至觀景台，後方山徑登山，上彌勒山山頂標高柱打卡。

拍照後沿鐵絲網路下行，走彌勒山北脊下昂坪纜車轉向站，在轉向站大休。

休後，沿昂坪360木棧道下山至東澳古道。

▼按圖看清路線及沿途風景，走昂坪360棧道下山

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經侯王宮、逸東邨、馬灣涌、東涌小炮台返回東涌搭車回大埔，是日走約10公里，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，經侯王宮返回東涌

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6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

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