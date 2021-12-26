大埔行山路線｜嘉道理農場上大刀屻　路牌指示清晰與奇形怪石打卡

踏入10月下旬，秋意漸濃，適宜登山遠足，今日小組選了無限石級上上落落落的大刀屻，大埔墟港鐵站集合。

（出發日期：2021年10月20日）



早上天氣清涼，9時15分到達大埔港鐵站64K巴士站，分批搭巴士到嘉道理農場下車，過對面白牛石。

在涼亭整理過行裝，沿林路走一段，見指示牌旁無限石級路上行，經電力站、金銀二橋、刀屻險脊登上海拔566米高南大刀屻。

▼按圖看清路線及沿途風景，嘉道理農場上南大刀屻👇👇👇

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稍事小休後，沿山脊漫行到海拔480米高的北大刀屻。拍過照後，到前邊涼亭大休。休後沿山徑不斷走石級路下山，經箕勒仔、畫眉山、蝴蝶山徑下行出粉嶺火車站。今日走約10公里，5個小時完成行程。

▼按圖看清路線及沿途風景，上北大刀屻再經蝴蝶山徑下山👇👇👇

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6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】