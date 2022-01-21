體育熱話｜王嘉爾乘劍擊熱潮創作新曲　記載運動員變歌手辛酸史

香港因奧運金牌張家朗掀起劍擊熱潮，前港隊佩劍代表王嘉爾（Jackson）近日發表新歌，寫下歌詞「手裏拿的劍變成麥克風」為主軸，透過歌曲講述由運動員變成歌手，在海外奮鬥的心路歷程。



王嘉爾日前接受內地《新浪體育》訪問，為全新同名中文單曲《王嘉爾》宣傳，重提起以往的劍擊史。他以歌曲表達即使身分改變，「王嘉爾」的初心卻不曾改變，藉堅持的信念讓中國被看見。

王嘉爾在韓國出道前曾是香港劍擊代表。（網上圖片）

出生自體育世家，27歲的王嘉爾在加入韓團GOT7前是港隊劍手，曾奪得亞青賽男子17歲組佩劍個人金牌。其父王銳基是中國隊名將，曾在1978年亞運會勇奪佩劍金牌，母親是中國體操女將。

然而，在2011年摘下亞青金牌並升上亞洲青年第一後，他毅然退隊走出舒適圈，到韓國當練習生，並成在2014年以GOT7成員身分出道，直到去年該男團約滿JYP娛樂後沒有續約，成員各散東西，王嘉爾主力在內地發展個人演藝事業。

張家朗在東京奧運奪得男花個人賽金牌，王嘉爾曾在微博發文祝賀，不過網民認為他藉機「抽水」。（截圖）

王嘉爾在接受中媒訪談時提到，從小便接受父母的中國傳統思想「挫折教育」，無論是學業抑或劍擊，都抱有非常高期望，特別是前港隊劍擊總教練的父親。「他對我的教育方式就像教練對隊員，很嚴格。」這也讓他自小鍛煉出「要麼不做，一做就要做到最好」的個性。

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北京老山劍擊館、廣州越秀基地、上海崇明基地，都曾留下王嘉爾的足跡。他坦言以前告訴朋友到內地訓練，同齡朋友都無法理解他對劍擊的熱衷和努力。不過，他在2010年通過了韓國娛樂公司JYP的香港選拔，自此離開了劍擊路，成為了歌手。

王嘉爾主力在內地發展個人演藝事業。（Team Wang）

之後的故事發展大概都耳熟能詳，一個不會韓文、沒有才藝只有劍擊的男生，以2年半時間由運動員到練習生，再出道成為歌手，這段經歷與他從小接受運動員訓練、當中遇過的挫折不無關係。

2022年首支單曲，他在親自包辦詞曲創作的新歌中提到，「手中的劍變成麥克風」，回看劍擊與獨闖韓國的男團生涯，他寫下歌詞：「我還是那個我／抬頭45度升起的還是同一個夢／我本來手裏拿的劍變成了麥克風」。

王嘉爾近年中韓兩地遊走，惟疫情後他長留內地。（網上圖片）

他想說的是，無論是運動員抑或是歌手身分，仍是同一個心態，「無論在地球上任何地方，不能改變的是，我還是一個中國人，我在做的事，是中國人輸出的東西，這是我一直以來的態度。」他盼能努力讓全世界認識中國的音樂。

前佩劍代表王嘉爾在新歌中指不忘初心，「手裏拿的劍變成麥克風」。（Team Wang）

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