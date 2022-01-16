劍擊世界盃｜佩劍隊的堅定前行　羅浩天林衍蕙32強後再求突破

香港佩劍隊續戰世界盃格魯吉亞站，羅浩天與唯一打入正賽的女將林衍蕙在32強止步，前者仍創下個人於世界盃最佳成績，林衍蕙則相隔11年再突破64強。

即使與在世界另一端的男子花劍隊亮眼成績有所差距，佩劍隊也正以自己的節奏一步步前進，突破自己。



雅加達亞運銅牌得主羅浩天，在男子佩劍64強以15：7擊敗世界排名高56位的羅馬尼亞劍手Iulian Teodosiu，生涯首次躋身世界盃32強，強勢晉級後面對今站最大考驗、韓國名將具本佶。

羅浩天（左）生涯首次躋身世界盃32強，在今站寫下個人最佳成績。（資料圖片）

二人曾經於雅加達亞運4強碰頭，羅浩天當時未能取勝摘銅，今仗期望能晉級再突破個人最佳成績。惟面對世界排名第11的具本佶，初段被連搶7分，被壓制的羅浩天未有氣餒力追至2：7，最終第二節未能收復失地，以5：15落敗，無緣16強。

雖然未能再下一城，羅浩天仍在今站寫下了個人最佳成績。「以往經常爭一、兩分，今次終於入到32強，今站打得夠放，享受到比賽。」

假如知道男佩隊近年經歷的轉變，領軍人物「大師兄」林衍聰退役、曾在雅加達亞運袋走兩面銅牌的佩劍隊踏入重整期，戰績較為暗淡，說好的新教練也只聞樓梯響；在64強贏下最後一劍的那聲吼叫，藏着的是難以言喻的什麼感覺。

男花在另一邊廂有張家朗勇奪冠軍，羅浩天坦言：「其實真的沒有什麼壓力，因為個焦點一直不在我們這裏，都是做好自己。」

羅浩天在32強不敵韓國劍手，無緣晉級。（FIE Facebook）

林衍蕙相隔11年再闖32強

除了羅浩天，唯一打入正賽嘅女將林衍蕙，64強硬撼韓國劍手SEO Jiyeon，以15：13勇挫對手晉級，贏下最後一劍時難掩激動。32強，她面對美國的莊臣（Honor Johnson），在初段落後2：7後未能收窄分差，終以7：15告負，未能再進一步。

然而，林衍蕙最上一次突破世界盃分站首圈，已要數到2010年。

林衍蕙相隔11年再闖32強，她將乘勇領軍出戰明日的女佩團體賽。（FIE Facebook）

林衍蕙坦言晉身32強感喜出望外，特別是64強的韓國對手是奧運團體賽銅牌得主，「本來是以一個平常心心態對待今站比賽，不過現在就再加多一種想去享受劍擊的態度。」

這一場硬仗，她自言更要放膽並「打好自己嘅劍」，「最緊要是有信心，幸好自己咬緊牙關下最後頂得住。」久未出外參與世界賽，不少以往對戰的劍手在奧運後退役，在劍壇多了新血下，她坦言想驗收這兩年閉關後成果，審視與國際劍手的水平差距。

同日在64強止步的男佩代表陳智軒，出發前曾為自己定下打入正賽的目標，他在昨日的小組賽與淘汰賽過關斬將，殺入今日64強，雖然其後不敵前世界第一、現排第二的韓國劍手吳尚旭而無緣32強，仍達到賽前目標，自2015年後首次再打入正賽。

與別人無關，最重要是做好自己、突破自己，佩劍隊一直都是這樣走過來的。

上一站世界盃法國站歷史性打入8強的女子花劍隊，今站無緣再下一城。（FIE Facebook）

此外，在上一站世界盃法國站歷史性打入8強的女子花劍隊，同日出戰波蘭舉行的世界盃團體賽。由鄭曉為﹑張楚瑩﹑關渝澄組成的女團，在首圈輪空下，於16強面對加拿大隊，在中段被拉開下8分落後10：18下，其後無力挽回劣勢，終以18：45落敗，無緣晉級。