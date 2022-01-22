曼聯比賽期間妻兒遇可怕一幕　連迪洛夫獲准請假回鄉陪家人｜英超

曼聯中堅域陀連迪洛夫周三晚出戰賓福特期間，家中遭匪徒闖入爆竊，留在家中的妻兒大驚，躲在房間之中並反鎖房門，幸好沒有人受傷。他們驚魂未定，已飛返瑞典家鄉，連迪洛夫亦已跟曼聯請假，缺席周末對韋斯咸的聯賽，暫回瑞典陪伴家人。



連迪洛夫的太太透過社交網站交代這次恐怖的經歷，她寫：「在這種情況下，我們還好，但很明顯地，對於我及我的孩子來說，這次是非常痛苦及可怕的時刻。」

「當時我跟兩個孩子在家中，我們想辦法躲藏起來。在他們闖入屋前，我們將自己反鎖在一個房間之中。」連迪洛夫的太太表示，在爆竊事件後，她們便離開了英國，「我們現時身在瑞典，與家人一起。」

曼聯也證實了這件事，發聲明表示：「他的家人那時身在家中，雖然他們沒有受傷，但顯然受驚了。這是對於他們的一次痛苦經歷。連迪洛夫在比賽後得悉事件，球會一直全力支持他們。」曼聯呼籲球迷，如果知道有關這宗案件的消息，請盡快聯絡警方。

曼聯看守領隊蘭歷克在周五記者會上表示，連迪洛夫已經請假陪伴家人，不會出戰周末對韋斯咸的比賽。他說：「連迪洛夫跟我說，他現在需要留在家。他不想離開妻子及家人身邊。作為一名兩個孩兒的父親，我十分明白他。我們同意他缺席今日（周五）的操練，並且不需要在明日（周六）的比賽候命。」

此外，曼聯翼鋒查頓辛祖家中有喪事，他周三出席喪禮，在上場對賓福特缺陣，未知能否趕及今場對韋斯咸復出。蘭歷克說：「我們需要看看辛祖的情況。他昨日（周四）也沒有操練，大家都知，他在周三出席了喪禮，所以昨日不想去訓練，他仍然受到困擾。今日的訓練後，我會跟他見面及談一談，看看他的心情，還有他的能量，能否預備好比賽。」