董方卓曼聯時期獲邀投巴塞　自誇足球路如坐火箭：差點突破大氣層

曾效力曼聯的中國前鋒董方卓，最近在直播談及當年養傷期間，一度有機會加盟巴塞預備隊，但他斷言拒絕，至今後悔不已。
中國球員董方卓曾在曼聯效力曼聯4個球季，他近年不時批評紅魔球員及踢法，日前此子又在網上開直播，談及一件往事。
董方卓在2007/08球季受傷，他透露自己跟當時巴塞球星沙維、恩尼斯達及丹尼爾艾維斯屬同一經紀公司，一度獲建議到巴塞預備隊養傷，但最終自己一口拒絕。
「當時我犯傻，覺得自己去那邊好像博眼球（搏上鏡）一樣，一個曼聯的跑去巴塞蹭熱度不太好，就給拒絕了。現在覺得自己腦子有病，腦子進水。那時如果我去，說不定還能去美斯家坐坐，去看看他的金球（獎）。」
他認為自己若在巴塞養好傷，可能有機會和巴塞一隊「傳緋聞」，「想炒點新聞還是有機會的，但那時不懂商業，要不然我就去了。」
有網友批評董方卓「沒踢出來」，大概指他的成就仍未達「出人頭地」的水平，他隨即反擊，笑言若自己的足球路還不算順利，便沒有中國球員順利了。「我太順利了，直接上了飛機跑道，後邊還有架火箭，差點就突破大氣層。」
他誇讚自己「一路走來一分錢不花，就去了曼聯」，多少人想花錢也做不到，「他們想去個職業球隊也去不了。作為亞洲球員，有多少人像我這麼順？巴西都沒幾個人能這樣去曼聯。」
董方卓最後強調，自己不是「沒踢出來」，只是未達到最高峰，「天賦沒有完全兌現」而已。
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