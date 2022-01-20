董方卓曼聯時期獲邀投巴塞　自誇足球路如坐火箭：差點突破大氣層

撰文：袁志浩
出版：更新：

曾效力曼聯的中國前鋒董方卓，最近在直播談及當年養傷期間，一度有機會加盟巴塞預備隊，但他斷言拒絕，至今後悔不已。

中國球員董方卓曾在曼聯效力曼聯4個球季，他近年不時批評紅魔球員及踢法，日前此子又在網上開直播，談及一件往事。

董方卓狠批現役曼聯球星「不配穿球衣」　八字真言評蘇斯克查離隊

董方卓在2007/08球季受傷，他透露自己跟當時巴塞球星沙維、恩尼斯達及丹尼爾艾維斯屬同一經紀公司，一度獲建議到巴塞預備隊養傷，但最終自己一口拒絕。

董方卓於2004至2008年曾效力曼聯，僅為紅魔在正式比賽中上陣3場合共181分鐘。（Getty Images）

「當時我犯傻，覺得自己去那邊好像博眼球（搏上鏡）一樣，一個曼聯的跑去巴塞蹭熱度不太好，就給拒絕了。現在覺得自己腦子有病，腦子進水。那時如果我去，說不定還能去美斯家坐坐，去看看他的金球（獎）。」

他認為自己若在巴塞養好傷，可能有機會和巴塞一隊「傳緋聞」，「想炒點新聞還是有機會的，但那時不懂商業，要不然我就去了。」

【英超】董方卓當年今日首度正選亮相　冀再有中國球員立足殿堂【英超】曼聯羅致董方卓貨不對辦　「退貨」竟獲大連實德全額退款英媒選曼聯英超時代最佳陣容粒粒皆星　中國董方卓入選最差陣容
董方卓不時在網上開直播，談及在曼聯生涯的往事。（網上圖片）

有網友批評董方卓「沒踢出來」，大概指他的成就仍未達「出人頭地」的水平，他隨即反擊，笑言若自己的足球路還不算順利，便沒有中國球員順利了。「我太順利了，直接上了飛機跑道，後邊還有架火箭，差點就突破大氣層。」

他誇讚自己「一路走來一分錢不花，就去了曼聯」，多少人想花錢也做不到，「他們想去個職業球隊也去不了。作為亞洲球員，有多少人像我這麼順？巴西都沒幾個人能這樣去曼聯。」

董方卓最後強調，自己不是「沒踢出來」，只是未達到最高峰，「天賦沒有完全兌現」而已。

英超︱賓福特主帥嘲曼聯「被輾碎」　批對弱隊仍欠風格：勝在有運足球熱話｜重賞之下必有勇夫　為再挫越南傳國足開天價獎金英超︱曼聯勝賓福特將帥評分　瑞典小將現光芒　拉舒福特破入球荒英超｜迪基亞一夫當關鎮曼聯後防　名宿讚好：冇佢一早輸咗3球英超｜C朗復出被調離場又嬲豬　蘭歷克：我們之間沒有芥蒂41歲鄭智勢相隔3年重披國足戰衣　有望打破紀錄　內媒：令人心酸曼聯領隊蘭歷克拆解辛祖低迷原因　建議對方只需做好一件事︱英超前中超球員成源半夜酒吧打女人　報警後想逃走遭6名保安制伏蘭歷克交代馬迪爾風波已解決　一個理由決定曼聯應重用普巴｜英超傳曼聯有意羅致維拉中場主力　一項特質吸引費格遜注意｜足球轉會
曼聯（Manchester United）
國足（中國足球隊）
中國運動員
足球熱話