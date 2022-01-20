英超︱賓福特主帥嘲曼聯「被輾碎」　批對弱隊仍欠風格：勝在有運

撰文：袁志浩
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曼聯作客擊敗賓福特，上半場表現卻強差人意，賓福特全場射門及中龍次數亦較多。「蜜蜂兵團」主帥法蘭克為球隊落敗感到不忿，賽後訪問句句有骨，直指對手勝在有運。

曼聯3：1擊敗賓福特，「蜜蜂兵團」上半場可謂佔盡優勢，連番起腳機會卻一一被門將迪基亞拒諸門外，最終球隊雖然輸波，也贏得不少掌聲。

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賓福特領隊法蘭克賽後受訪，明顯十分滿意球隊發揮，「我們是英超最渺小的球會，曼聯卻是最大的，但他們上半場連靠近的機會都沒有。球隊上半場把曼聯完全輾碎了，我為球員感到驕傲。」

賓福特領隊法蘭克對麾下表現十分滿意。（Getty Images）

他又形容，曼聯上半場沒有落後兩球是「奇跡」，「我們踢出了賓福特的風格，用高強度把他們『殺死』了。他們面對小球會卻竟改變了自己的體系及踢法，取勝是難以置信地有運。」

法蘭克亦稱，要不是迪基亞，曼聯早已失守，「若我們再有同樣機會，面對其他守門員，肯定至少入一球。」

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法蘭克認為曼聯是大球會，即使擊敗己隊也不算什麼，相反賓福特卻踢出超水準，一度把對方逼入絕境。（Getty Images）

雖然換邊後紅魔搶回主導權，但法蘭克堅持己隊仍處上風，同時「暗寸」對手，「比賽是更開放了，但曼聯入波前根本沒機會，也許這就是他們花7200萬鎊把辛祖買回來，卻不放他在名單中的原因」。曼聯暫代主帥蘭歷克指，辛祖賽前因有親人離世，需出席喪禮，獲准放假。

賓福特近6戰5敗，賽後排聯賽第14，法蘭克明白足球賽事入波最重要，但直到訪問完結，他仍有怨氣，「當你看完兩隊全場的表現，如果只能有一隊獲勝，那肯定會是賓福特。」

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