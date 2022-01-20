英超︱馬古尼終找到曼聯「最佳位置」　傳為蘭歷克建議清洗對象

曼聯近期戰績平平，又屢傳出軍心不穩負面消息，風雨飄搖之際英超作客賓福特，隊長馬古尼連續兩仗坐在後備席上。

上仗紅魔鬼一度領先阿士東維拉2：0，終被逼和2：2；今仗3：1輕取對手，球隊沒有他，依然運作暢順。早前盛傳看守領隊蘭歷克向管理層提交報告，當中3個球員不達標，馬古尼正是其中一人。新帥麾下再非必然正選，對目前的曼聯而言，或許後備席才是他的「最佳位置」？



曼聯隊長馬古尼連續兩場英超聯賽被列後備。（Getty Images）

高昂身價帶來的期望落差

當利物浦2018年1月以7500萬英鎊買入荷蘭中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）時，不少曼聯球迷恥笑紅軍又做「水魚」。不料此子立即提升利物浦防守表現，2018/19球季領軍第六度高舉歐聯冠軍。銳意重拾輝煌的曼聯，2019年夏天有樣學樣，出到8000萬英鎊從李斯特城收購哈利馬古尼（Harry Maguire），務求「有買貴，無買錯」。

這位英格蘭球員加盟初期，表現算是中規中矩，可是身為全球身價最高後衛，球迷對他抱有更高期望——至少要像雲迪積克那樣，一夫當關，統領後防。因此每當他在比賽中暴露「轉身慢，唔夠快，無速度」的弱點，批評惡浪隨即洶湧而至。前領隊蘇斯克查卻對他欣賞有加，加盟僅半年，便將隊長臂章交予他。

馬古尼坐後備，曼聯3：1擊敗賓福特。（Getty Images）

加盟半年做隊長 表現每況愈下

此舉埋下日後曼聯更衣室不和伏筆。蘇斯克查任內，選定的一班正選球員，地位無法撼動，引來長坐後備者不滿，盛傳雲迪碧克、安東尼馬迪爾和連格均在此列。馬古尼表現時好時壞，狀態起伏不定，蘇斯克查從未將他收起，部分球員不滿，馬古尼等一班正選無論踢得如何，也是球隊必然正選，加上僅效力半年便榮升隊長，使隊中不少球員不服氣。

2020歐洲國家盃，英格蘭時隔超過半世紀再闖大賽決賽，從國家隊返回曼市，馬古尼狀態一落千丈，加上不時受傷患影響，愈踢愈沉。當時曼聯管理層仍深信，要為馬古尼尋找一個合適拍檔，於是以4100萬英鎊從皇家馬德里手上買入華拉尼（Raphaël Varane）。這位法國守將甫加盟已見級數，曼聯開季順利，聯賽頭5場4勝1和，惟當華拉尼10月中受傷，一切頓變災難。

點圖睇：曼聯將帥對賓福特一仗評分（附評語）

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用紅牌親手送蘇斯克查「上路」

2：4負李斯特城、0：5負利物浦、0：2負曼城，期間僅曾在熱刺手上全取3分。至去年11月20日作客下游的屈福特，竟恥辱地以1：4敗陣，馬古尼該仗69分鐘領紅牌被逐。球會管理層即召開緊急會議，辭退蘇斯克查，挪威人對一班正選無限包容信任，變相送自己「上路」。

馬古尼加盟至今已兩季半，表現每況愈下，足球網媒90min報道，蘭歷克日前與曼聯管理層開會，當中提及最大問題是後防，被指建議「須作出重大改變」。報道點名提及，馬古尼、梳爾和雲比沙卡3守將，被蘭歷克評為：「能力不足以效力曼聯。」有關報道被廣泛轉載，有趣的是，及後90min修改文章，同一文章中，這3名守將的名字和相關內容，已消失不見，未知原因為何。

對賓福特一仗，馬古尼71分鐘後備入替C朗拿度。（Getty Images）

最佳位置由他自行決定

無論如何，當華拉尼來投，且表現對辦，曼聯後防的領軍人物已換成是他，而不再是馬古尼。蘭歷克明知連迪路夫身體對抗性不足，加上早前曾因心口痛和呼吸困難休戰，也堅持由他出任正選，可想而知馬古尼在他心目中的「地位」。

對曼聯來說，這絕非壞事。馬古尼可趁機會重新操起狀態，爭取返回正選行列。就算失敗，華拉尼身邊尚有連迪路夫、菲爾鍾斯和艾歷拜利3人可選。反正今季英超爭標已無望，捱到球季完結，新帥上任，到時大可在轉會市場物色新兵。至於馬古尼在曼聯的前途，其實掌握在他本人手中。畢竟以他的質素，拾回狀態和信心，仍是陣中有用一員。至於隊長臂章問題，又是另一回事了。

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