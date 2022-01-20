英超｜迪基亞一夫當關鎮曼聯後防　名宿讚好：冇佢一早輸咗3球

曼聯作客3：1擊敗賓福特，再次證明比數與數據是直接關聯，主隊在攻門數字及中目標次數也比曼聯多，惟入球只得一球，除了是把握力的分野外，亦因紅魔鬼有一名出色的門將，迪基亞連番撲救，再度成為贏波功臣，曼聯名宿亦表示，要不是迪基亞，球隊早已落後3球。
曼聯作客全取3分，單看3：1的比數，以為今場贏得輕鬆，但留意戰情及數據的話，便知道今場勝仗得來不易。
賓福特全場錄得18次攻門，其中8次命中目標，兩項數據也比曼聯多，可惜入球只得一球。主隊上半場不乏攻勢，卻一一被門將迪基亞拒諸門外，其中兩度用腳擋出馬菲亞斯贊臣（Mathias Jensen）的攻門，這名西班牙鋼門全場錄得7次撲救，今季累積81次成功撲救，冠絕英超。
曼聯今仗未能力保清白之身，艾雲東尼（Ivan Toney）末段混戰近門建功，即使3球領先，迪基亞對失守依然感到氣憤，隨即踢向門柱洩忿。
曼聯防線有迪基亞一夫當關，今仗再度展示其把關能力，現任評述員的曼聯名宿里奧費迪南，賽後盛讚舊隊友的表現超卓，直指要不是他的話，曼聯早已失守，「迪基亞就像銅牆鐵壁，今仗再度交出頂級的表現，我們已經很多次坐在直播室，然後表示『假若沒有迪基亞的話，曼聯早已2至3球落後。』」
迪基亞今場精華：
英超第23輪直播賽程：
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