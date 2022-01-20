英超︱曼聯勝賓福特將帥評分　瑞典小將現光芒　拉舒福特破入球荒

曼聯英超作客賓福特，上半場踢得了無生氣，被主隊連番強攻。幸好門將迪基亞再次為紅魔穩守大門，下半場球隊表現脫胎換骨。

連續兩場獲正選上陣的瑞典19歲小將伊蘭加（Anthony Elanga）射入今季英超首個入球，加上格連活特也有進帳，後備上陣的拉舒福特射入自去年11月以來第一球，以3：1贏波全取3分。

正選上陣的C朗拿度無甚表現，71分鐘被換出，以下一起看《曼徹斯特晚報》對曼聯將帥今仗評分。



點圖睇：曼聯將帥對賓福特一仗評分

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