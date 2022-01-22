足球熱話︱巴西15歲神童兩年轟170球　成曼聯利物浦最新獵物

「足球王國」巴西神童再現，15歲小將安迪克（Endrick Felipe Moreira de Sousa）憑驚人入球效率及高難度金球，贏得歐洲豪門注意。
2006年出生的安迪克，現效力彭美拉斯青年隊出戰U20青年聯賽，近日於當地極速走紅。
皆因這位小將在過去1個月內，已分別憑3種高難度技巧，以「半場笠射」、「禁區外倒掛」及「千里走單騎」的方式轟入世界波。據悉，他加盟球隊兩年多間，上陣175次便射入了170球，效率驚人。
即睇巴西神童的三個高難度金球：
Endrick is currently the Greatest Prospect in Brazilian Youth Football.— AllThingsSeleção ™ (@SelecaoTalk) January 19, 2022
At just 15 years old he’s playing at u20 level and will soon make his professional debut.
He’s scored these 3 goals in the last month. pic.twitter.com/9zRmAgLV72
安迪克於今年7月21日才滿16歲，彭美拉斯當然希望他順勢升至一隊，但歐洲各大豪門已虎視眈眈，據指，包括巴塞、皇馬、曼城、曼聯、利物浦、PSG及拜仁等球會已派出球探考察。
安迪克在訪問中曾談及自己的未來，「我當然願意為巴塞、皇馬、拜仁這些歐洲豪門踢波。我愛安迪克，但我希望加快轉會運作。」
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