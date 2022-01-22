諾域治挫屈福特首次擺脫降班區　沙根特雙囍臨門扮抱仔慶祝｜英超

周五晚的英超護級大戰，諾域治作客以3：0大勝最後10人應戰的屈福特，以16分升上第17位，今季首次逃離降班區。
諾域治與屈福特半場互交白卷，到51分鐘21歲美國前鋒祖殊沙根特為「金絲雀」先開紀錄，他接應右路傳中，怪腳一射，皮球中楣彈入，踢到第19場聯賽終於開齋，攻入個人首個英超入球。
好事成雙，他在74分鐘接應左路傳中，後上衝頂入網，幫諾域治贏到2：0。入球後，他扮抱仔慶祝，因為他今月剛成為爸爸。沙根特賽後表示近幾個星期做完爸爸又入波開齋，感覺很瘋狂！
屈福特的前線主將艾曼紐丹尼斯在78分鐘領今場第2面黃牌，兩黃一紅被逐。補時階段，屈福特的古卡擺烏龍，諾域治最終以3：0大勝，連續兩場贏波。諾域治兩連勝後，以16分升上第17位，今季首次逃離最尾3位的降班區，而屈福特就以14分跌落尾三。
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