英超︱阿仙奴射手奧巴美揚疑心臟異常　返倫敦檢查後自稱身體無礙

阿仙奴前隊長奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）因加蓬國家隊聲稱發現他心臟異常，而未有參與非洲國家盃。這位射手已返回倫敦接受檢查，表示自己一切正常。



奧巴美揚早前因紀律問題被球會雪藏，被褫奪隊長一職，兵工廠容許對方提早向加蓬國家隊報到，備戰非洲國家盃。

然而奧巴美揚在比賽開幕前，被揭發與國家隊隊友勒美拿夜蒲，更確診新冠肺炎。加蓬及後更聲稱奧巴美揚出現心臟異常，結果他在未有出場下退隊，返回倫敦接受醫療檢查。

奧巴美揚上月初被阿仙奴雪藏至今。（資料圖片／Getty Images）

奧巴美揚昨日於社交網站交待近況，表示自己有好消息，並配上一張他坐在健身器材上、右手豎起大拇指的相片。他寫說：「大家好，我已返回倫敦接受進一步檢查，很高興告訴大家我的心臟完全沒有問題，我很健康！」

這名32歲射手續指：「感謝大家過去數天的祝福，我開始復操了。」至於阿仙奴主帥阿迪達就稱，「加蓬沒有清楚地告訴我們他回來的原因，所以球會有責任將奧巴美揚的情況弄清楚。」對於奧巴美揚會否再上陣，他僅道：「首先我們要確保他健康，然後再視乎情況。」