英超︱FIFA擬縮減租借球員名額　車路士今季21人外借或受影響？

國際足協（FIFA）為避免球會囤積球員，同時讓年輕球員得到更佳發展，希望修改轉會市場規例。
FIFA計劃從2022年夏季轉會窗開始，每間球會每季最多只能各借出及借入8名球員，之後兩年名額會逐漸收緊至7個及6個，至2024年起維持不變。
不過，有關措施並不覆蓋本地球會間的轉會，而如球員未滿21歲，或屬於球隊青訓產品，亦可獲轄免。
英超球隊車路士今季共有21名球員外借至其他球會，有指若相關修例獲通過，或會令球會「超額」，影響現時球會體系。
不過有英國傳媒分析，車路士雖然可能被逼賣走「超齡冗員」巴舒亞伊及巴卡約高等，但由於干拿加歷查（Conor Gallagher）及布查（Armando Broja）分別是外借到英格蘭本土的水晶宮跟修咸頓，根本不受條例所限。
英媒更指，現時車路士只有8名球員外借至英國以外的球會，其中更僅有3人不合轄免資格，形容即使條例現時立即生效，車路士也不會受影響。
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