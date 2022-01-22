C朗頸部不適對韋斯咸上陣成疑　蘭歷克再解釋換人兼曬CV｜英超

C朗拿度上場聯賽對賓福特被換離場後表現不滿，曼聯看守領隊蘭歷克在周五的記者會上，再次回應C朗被換走的不高興事件，叫大家不用大驚少怪。蘭歷克表示總結之前對阿士東維拉維拉領先兩球後失分的經驗，所以對賓福特贏到2：0後想透過換人加強防守，穩住勝局，故選擇調走C朗。



周三曼聯作客贏賓福特3：1，在71分鐘領先2：0的時候，蘭歷克將C朗換走，派哈利馬古尼上陣，加強防守，但C朗被換走非常不滿，不悅形於色。在周五的記者會上，蘭歷克再被追問此事，他說：「我認為我們不用大驚少怪。我已經跟他解釋過，就算在比賽期間，我們射入第3球後，我們都有溝通。」

在月中曼聯作客維拉，一度領先2：0，但在77及80分鐘接連失守，最終被對手逼和2：2。

「好像C朗那樣的球員不喜歡被換走，我覺得很正常的。他的反應有點激動，但我不覺得有問題。領隊的工作是幫球隊贏波。經過之前在維拉公園的經驗（領先兩球下被追平2：2）後，我們這次明顯地要做得更好。我們的確做到更好了，而唯一的問題是，究竟我們要換走誰？」

換走C朗調入馬古尼的同時，蘭歷克還以拉舒福特入替格連活特，既加強後防人手，同時在進攻上注入一位速度快的新血。蘭歷克續說：「當然C朗是一位高產射手，球員也希望上陣更多時間及爭取入球。他還有問：『為何是我？為何不換走其中一個年輕球員？』問題的答案就在他被換走後5分鐘出現，其中一位年輕球員（拉舒福特）幫我們射入第3球。」

「或者如果C朗在場，可能就是由他射入第3球，但足球沒有如果，關鍵在於要在適當的時候作出決定。」

蘭歷克之後講到自己的執教經驗，認為C朗的不滿只是一位進攻球員的正常反應，因為前鋒總希望留在場上及爭取入球。他說：「我執教過很多球員，也許他們不如C朗般有名氣，但我都教過巴拉哥夫、年輕時的亨特拉爾、效力史浩克的魯爾、辛特……」

「故此，我了解進攻球員的行為，以及他們面對被換走的反應。不過我再次強調，最重要是團隊及分數。以我們現在的位置，每場比賽都非常重要，我們要確保每場都可以爭取到最多的分數，這是最重要的。」

「不管是誰，無論是C朗還是卡雲尼，抑或是般奴費南迪斯，或者其他人。般尼都試過被提早換走，就在幾周前，他都感失不開心。不過，這些決定都是基於球隊的最大利益。」

談到C朗會否在周末對韋斯咸披甲，蘭歷克透露C朗頸部不適，上陣成疑。他說：「C朗暫時是問號，因為他的頸部有問題。他在昨日（周四）接受了兩至三小時的治理，我們要看看他今日感覺如何。」