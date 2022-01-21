英超熱話｜熱刺瘋狂反勝眾生相　貝雲積慶祝被阻　莫拉入忘我境界

熱刺翼鋒貝雲積最後79秒梅開二度，協助球隊上演絕地反擊戰，以3：2力克李斯特城，全取3分。
今場勝仗相當熱血，一向熱血的領隊干地已經興奮地與教練團隊相擁。論興奮程度，相信沒有人比盧卡斯莫拉更強。
英超周中補賽，熱刺戰至補時依然落後1：2，後備入替的貝雲積79秒內連下兩城，助熱刺反勝3：2，取得寶貴的3分。
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熱刺絕地反勝，全隊上下當然興奮到爆，就像風格一向激情的主帥干地，看到這一幕後隨即與教練團隊相擁，對他來說也是正常發揮。
貝雲積建功後隨即走向場邊，更想走得更近看台，但有一隻無形之手一直拉住他，這人就是賀積查治，事關這名荷蘭翼鋒有牌在身，稍一不慎太過忘形再領黃牌，將無法出戰周日（23日）鬥車路士的大戰。
貝雲積身旁有賀積查治，隊友盧卡斯莫拉卻沒有人控制他，或者是沒有人能夠控制他。論興奮程度，莫拉應該冠絕全場，當他衝向貝雲積慶祝時，先兩度拍向隊友的頭部，其後卻順手拿走旁邊球迷頭上的冷帽。莫拉繼續亢奮，當球場保安在場邊阻止熱刺球迷走入球場之際，他卻跳上保安身上，並振臂歡呼，這些令人不解的行為，只要配上「興奮到爆」作原因的話，一切都解得通。
「莫拉隨機剝帽」的片段網上瘋傳，莫拉在社交網站上載此事的插畫版，十分惹笑，並配上「對唔住呀老友，我無辦法收埋我嘅亢奮」。熱刺舊將艾達韋列特亦轉發狂歡的片段，並要求莫拉向該球迷送上一頂新帽補償。
The way Lucas Moura grabbed the fan's hat 🤣— B/R Football (@brfootball) January 20, 2022
(via @btsportfootball)pic.twitter.com/2VX0bBOHZ2
Lucas Moura on the back of a steward 🤣 pic.twitter.com/8shgAtFjgu— COYS.com (@COYS_com) January 19, 2022
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