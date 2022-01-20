英超︱阿仙奴球員領黃大注命中　英足總調查　網民矛頭直指一人

撰文：袁志浩
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多間英國傳媒報道，英格蘭足總收到博彩公司提醒，指在早前英超賽事中，一名阿仙奴球員被黃牌警告的投注項目有「高度不尋常」的金額下注。

報道指引述英格蘭足總發言人回應，指足總已知悉事件，正深入了解。消息指，足總暫未展開正式調查，但相信調查不會集中在個別球員的操守上，會先了解相關投注模式。

此外，有指足總已將該場執法的球證在嫌疑人名單上剔除；而當地傳媒亦以私隱原因為由，未有公開相關球員名字。阿仙奴則拒絕評論事件。

有不尋常金額投注在一名阿仙奴球員領黃的項目上，據指英格蘭足總正深入了解事件。（Getty Images）

外國網民紛紛「柯南上身」，有人找到一個去年12月19日的舊帖文，文中指有人在當日阿仙奴以4：1擊敗列斯聯約最後10分鐘時，以約65000歐元從網上博彩交易所（Bet Exchange） betfair中，交易格列沙加領牌的投注項目，形容事件十分「奇怪」。

而網民翻查該場比賽資料，發現沙加結果在86分鐘因遲開罰球拖延時間領黃，令這位瑞士中場成為嫌疑人物。

網民指出投注十分「奇怪」：

沙加該仗領黃片段：

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