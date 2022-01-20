英超︱阿仙奴球員領黃大注命中　英足總調查　網民矛頭直指一人

多間英國傳媒報道，英格蘭足總收到博彩公司提醒，指在早前英超賽事中，一名阿仙奴球員被黃牌警告的投注項目有「高度不尋常」的金額下注。
報道指引述英格蘭足總發言人回應，指足總已知悉事件，正深入了解。消息指，足總暫未展開正式調查，但相信調查不會集中在個別球員的操守上，會先了解相關投注模式。
此外，有指足總已將該場執法的球證在嫌疑人名單上剔除；而當地傳媒亦以私隱原因為由，未有公開相關球員名字。阿仙奴則拒絕評論事件。
外國網民紛紛「柯南上身」，有人找到一個去年12月19日的舊帖文，文中指有人在當日阿仙奴以4：1擊敗列斯聯約最後10分鐘時，以約65000歐元從網上博彩交易所（Bet Exchange） betfair中，交易格列沙加領牌的投注項目，形容事件十分「奇怪」。
而網民翻查該場比賽資料，發現沙加結果在86分鐘因遲開罰球拖延時間領黃，令這位瑞士中場成為嫌疑人物。
網民指出投注十分「奇怪」：
65K matched on Xhaka to be carded. Matched on betfair at 2.56 about 10 mins to go. For conetext most books we’re about 2.88 PREMATCH. Very strange. Anyone know what that’s about? pic.twitter.com/FQRco2Atwe— FoG (@FoG_BLoG) December 18, 2021
沙加該仗領黃片段：
50k+ matched on Xhaka to be booked from 9/4 - 4/5....then this happens.— Neil Price (@swansalona1) December 18, 2021
Happy Xmas. pic.twitter.com/wJofwgvCg1
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