英超｜謝拉特領維拉挫愛華頓　賽後遭敵軍球迷招呼　微妙表情反擊

謝拉特出任阿士東維拉主帥，其「利物浦前隊長」的身份使他今周領軍作客愛華頓時份外矚目。賽後他輕輕的一句說話，又令愛華頓球迷憤怒不已、卻叫紅軍球迷拍爛手掌。
阿士東維拉作客以1：0擊敗愛華頓，令謝拉特取得他領軍10場聯賽以來第5場勝仗，戰績亮麗。
不過謝拉特始終曾是多年利物浦隊長，這身份令吞敗的愛華頓球迷更加憤怒，謝拉特卻似乎很享受——他先是在草地上與球員們慶祝後，對着鏡頭將皮球踢走，笑道：「還未生鏽呢。」完場後走回通道時，主場球迷不斷發出噓聲，他沒有說話，只以一個帶嘲諷意味的微笑，一直望着主場球迷。
謝拉特的微妙表情：
Make no mistake, Steven Gerrard is fully up for this! 😤 pic.twitter.com/zW7wmr3Gxf— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 22, 2022
當然，比賽期間，愛華頓球迷的目標不止謝拉特一個，還有曾效力紅軍的菲臘比古天奴、及倒戈的盧卡斯迪治尼，但這些被噓對像都笑到了最後。
謝拉特早前領維拉在足總盃作客奧脫福時，也曾受曼聯球迷的「關照」，當時他賽後也不忘幽死敵球迷一默：「（球迷）今天比較靜呢，我去過的球場都比今天要熱鬧。」
英超第23輪直播賽程：
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