英超｜謝拉特領維拉作客挫愛華頓　迪治尼倒戈獻助攻

英超周六頭場，愛華頓主場迎戰阿士東維拉，由謝拉特領軍的維拉，麾下有古天奴，充滿利物浦元素外，加上倒戈的迪治尼，新仇舊恨共冶一爐，更添大戰氣氛。
阿士東維拉完半場前由貝安迪亞頭槌建功，一箭定江山，作客一球擊敗愛華頓。
愛華頓早前辭退賓尼迪斯，由鄧肯費格遜暫代主帥一職，主場葛迪遜公園球場迎戰阿士東維拉。由利物浦「神奇隊長」謝拉特領軍的維拉，先有紅軍舊將古天奴，加上倒戈的迪治尼，今仗猶如小型的默郡打吡，二人今仗正選披甲。
主場出擊的「拖肥糖」狀態低迷，去年10月至今聯賽只得1場勝仗，維拉上半場反客為主，錄得7次攻門其中3次中目標，而愛華頓則錄得零射。
維拉攻勢愈來愈入肉，奧尼屈堅斯頭頂腳踢，可惜未能建功，但愛華頓的防線已響起警號。上半場補時階段，古天奴接應隊友二傳，無人看管下頭槌攻門，比克福特一手托出。新加盟的迪治尼處理角球，貝安迪亞巧妙頂出拋物線頭槌，剛好在比克福特手頂入網，補時3分鐘打破僵局。
倒戈隨即交出助攻的迪治尼，與隊友慶祝時，卻遭到愛華頓球迷的「熱烈歡迎」，被球迷擲進場內的水樽中頭部。隊友馬迪卡殊亦「中頭獎」。
換邊後，愛華頓表現大為改善，取回不少攻勢，多次威脅阿士東維拉防線。兩名箭頭李察利臣及卡維特利雲連番攻門，惟依然未能攻破維拉的大門。阿士東維拉最終憑貝安迪亞一箭定江山，一球擊敗「拖肥糖」。
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