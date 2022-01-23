英超｜曼聯一球險勝韋斯咸　卡雲尼拉舒福特炮製最後一擊建功

英超「爭四大戰」，曼聯在奧脫福主場出擊，迎戰前主帥莫耶斯領軍的韋斯咸，兩軍全場未能製造太多具威脅攻門，戰至最後一刻，卡雲尼橫傳予拉舒福特射入空門，結果一球絕殺韋斯咸。



英超「爭四」形勢激烈，第4至第7位僅相差兩分。暫列第7位的曼聯主場出擊，早前稱有傷在身的C朗拿度，如常正選上陣，小將艾蘭加（Anthony Elanga）再度委以重任。韋斯咸方面，艾路拿取代法比安斯基把守最後一關。

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英超「爭四」形勢：

曼聯主場出戰，單看上半場的形勢，縱然控球率佔優，兩邊多次傳中掠門而過，可惜未能製造有威脅的埋門，韋斯咸只得1次攻門，上半場兩軍互無紀錄。

曼聯上半場兩側多次傳中，可惜未能造成具威脅埋門。（美聯社）

換邊後，曼聯已製造一次較像樣的埋門，費特左腳勁射，艾路拿雙手撲出，亦是今仗第一個中目標攻門。其後「鎚仔幫」亦還以顏色，狀態大勇的查洛保雲勁射中網側。

曼聯主帥蘭歷克末段作出調動，先後換入拉舒福特﹑卡雲尼及馬迪爾。紅魔鬼火力全開，戰至最後一刻終有收穫，3名後備兵合力炮製入球，卡雲尼橫傳予拉舒福特建功，攻入關鍵一球，93分鐘絕殺韋斯咸。

曼聯驚險全取3分，以38分升上第4位，韋斯咸以1分之差暫列第5位。

拉舒福特攻入關鍵一球，助曼聯絕殺韋斯咸。（Getty Images）

英超第23輪直播賽程：

英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

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