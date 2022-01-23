英超｜曼聯一球險勝韋斯咸　卡雲尼拉舒福特炮製最後一擊建功

英超「爭四大戰」，曼聯在奧脫福主場出擊，迎戰前主帥莫耶斯領軍的韋斯咸，兩軍全場未能製造太多具威脅攻門，戰至最後一刻，卡雲尼橫傳予拉舒福特射入空門，結果一球絕殺韋斯咸。
英超「爭四」形勢激烈，第4至第7位僅相差兩分。暫列第7位的曼聯主場出擊，早前稱有傷在身的C朗拿度，如常正選上陣，小將艾蘭加（Anthony Elanga）再度委以重任。韋斯咸方面，艾路拿取代法比安斯基把守最後一關。
英超「爭四」形勢：
曼聯主場出戰，單看上半場的形勢，縱然控球率佔優，兩邊多次傳中掠門而過，可惜未能製造有威脅的埋門，韋斯咸只得1次攻門，上半場兩軍互無紀錄。
換邊後，曼聯已製造一次較像樣的埋門，費特左腳勁射，艾路拿雙手撲出，亦是今仗第一個中目標攻門。其後「鎚仔幫」亦還以顏色，狀態大勇的查洛保雲勁射中網側。
曼聯主帥蘭歷克末段作出調動，先後換入拉舒福特﹑卡雲尼及馬迪爾。紅魔鬼火力全開，戰至最後一刻終有收穫，3名後備兵合力炮製入球，卡雲尼橫傳予拉舒福特建功，攻入關鍵一球，93分鐘絕殺韋斯咸。
曼聯驚險全取3分，以38分升上第4位，韋斯咸以1分之差暫列第5位。
英超第23輪直播賽程：
更多英超相關報道：
英超｜謝拉特領維拉作客挫愛華頓 迪治尼倒戈獻助攻英超｜莫耶斯再訪奧脫福力爭破宿命 嘆當年未能領曼聯取佳績蘭歷克：連格吸引紐卡素實屬正常 曼聯一項堅持令轉會陷僵局足球轉會｜熱刺求購英超過人王遭拒 干地催促管理層增兵：聽我講諾域治挫屈福特首次擺脫降班區 沙根特雙囍臨門扮抱仔慶祝｜英超C朗頸部不適對韋斯咸上陣成疑 蘭歷克再解釋換人兼曬CV｜英超曼聯比賽期間妻兒遇可怕一幕 連迪洛夫獲准請假回鄉陪家人｜英超英超︱阿仙奴射手奧巴美揚疑心臟異常 返倫敦檢查後自稱身體無礙英超︱FIFA擬縮減租借球員名額 車路士今季21人外借或受影響？英超熱話｜熱刺瘋狂反勝眾生相 貝雲積慶祝被阻 莫拉入忘我境界英聯賽盃｜柏迪極速歸隊為阿仙奴驚喜披甲 入替只留下驚沒有喜英聯賽盃｜祖達梅開二度領利物浦闖決賽 主帥隊友齊盛讚