英超｜賓福特對狼隊一波三折　上半場兩度受阻補時19分鐘

英超周六11點場，賓福特主場迎戰狼隊，當其餘兩場同時進行的賽事進入半場休息，唯獨是這一仗要補時19分鐘。



賓福特對狼隊一仗，上半場絕對是一波三折，主隊的馬菲亞斯贊臣與域高亨利「火星撞地球」，兩名隊友頭撼頭，贊臣更加血流披面。事關相撞衝力甚強，軍醫需時治理二人的傷勢，賽事中斷5分鐘左右，其後兩人雙雙被換走，由羅亞斯列夫及巴迪斯迪入替。因為二人頭部受傷，故此並不動用任何換人名額。

今仗一停再停，球場上空其後出現一架無人機，吸引眾將的目光向上望。因為這架小小的無人機，球證再度吹停賽事，兩軍球員返回更衣室。無人機擾攘一段時間後飛走，球賽終於可以回復正常，第四球證示意半場補時誇張的19分鐘。

英超第23輪直播賽程：

英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

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