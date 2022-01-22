英超｜莫耶斯再訪奧脫福力爭破宿命　嘆當年未能領曼聯取佳績

英超「爭四」形勢激烈，4隊爭一個位置，曼聯與韋斯咸將在今晚（22日）正面交鋒。

「鎚仔幫」主帥莫耶斯再度面對舊東家，今場不單止關乎聯賽位置，更關乎他的面子。這名過來人表示縱使蘭歷克的履歷亮眼，但與執教曼聯成功與否沒有關係。



曼城在聯賽遙遙領放，其後的利物浦與車路士亦帶開一定距離，「爭四」之戰變成混戰，由第4至第7位僅相差兩分，而韋斯咸與曼聯將在今輪對壘。

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英超「爭四」形勢：

韋斯咸領隊莫耶斯（David Moyes）領軍再訪奧脫福，別有一番滋味在心頭，當他被曼聯辭退後，如今已經經歷第4任不同的領隊，就算是雲高爾及摩連奴等名帥，執教曼聯同樣束手無策。

莫耶斯在賽前記者會先向蘭歷克笠高帽，其後直指做曼聯領隊，並非名氣大就可以勝任，「蘭歷克在球壇的聲譽，他的足球理念及戰術風格等，在領隊世界中有一定地位。不過，做曼聯領隊是完全另一回事，就算你有多強大的足球理念，並不代表可以在隊中實踐，球員們未必踢出你心目中的戰術。」

蘭歷克來頭勁，莫耶斯坦言能否勝任曼聯領隊一職沒有關係。（資料圖片／Getty Images）

當年莫耶斯執教曼聯不足一年，便慘吃無情雞，如今憶述這一段「黑歷史」，他依然感到失望，「教好曼聯需要時間磨合，我當年從費格遜手上接過帥印，縱然光榮，但同時有不少批評，畢竟曼聯領隊是被世界矚目的焦點。我至今依然有點失望，因為我不能為球隊帶來更好的成績，我認為自己可以做得更好。」

莫耶斯過往5次率韋斯咸在英超鬥曼聯，至今未嘗一勝，錄得2和3負。「鎚仔幫」今季曾在聯賽盃淘汰曼聯，今仗希望在聯賽打破宿命。

莫耶斯過往領韋斯咸在聯賽對曼聯未嘗一勝。（資料圖片／Getty Images）

英超第23輪直播賽程：

英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

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