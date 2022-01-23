英超｜曼聯絕殺球惹越位爭議　加利仔發文力撐遭球星嘲諷

曼聯周六晚（22日）在英超主場對韋斯咸，由拉舒福特（Marcus Rashford）攻入絕殺球，助紅魔鬼以1：0在韋斯咸身上全取3分。

這個入球雖經影像助理裁判（VAR）重看後斷定過程中無越位，但仍惹起球迷，甚至球星不滿。



拉舒福特在補時3分鐘，由C朗拿度直傳予安東尼馬迪爾，馬迪爾再向前短傳予卡雲尼，這位老將再交出一記漂亮橫傳予尾柱的拉舒福特撞入，完成1：０的絕殺。

然而過程中，卡雲尼看似越位，不過經VAR審視「劃線」後，認為他前臂有突出，但肩膊剛剛好仍留在線內，因而判定入球有效。

英超｜曼聯一球險勝韋斯咸 卡雲尼拉舒福特炮製最後一擊建功

儘管如此，仍有許多球迷堅持卡雲尼「看起來有越位」，當中更有意想不到的人物。

曼聯名宿兼球評加利尼維利在Twitter上放上一張比賽畫面截圖，並自行劃上一條紅線，道：「在我的iPad上這沒有越位（心心）。」遭球迷叫他「至少畫一條平行的線吧」。

曾長年效力阿仙奴、現在未有班落於母會跟操並擔任青年軍教練的韋舒亞，分享了「加利仔」的發文後留言道：「若是在酋長球場（阿仙奴球場），這就會變成越位球了。」名宿舒利亞亦表示，卡雲尼「看起來像是越位」。

That's offside at the Emirates!! https://t.co/iq54pMgbst — Jack Wilshere (@JackWilshere) January 22, 2022

韋舒亞早前於英冠的般尼茅夫落班。（Getty Images）

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