游泳｜池江璃花子日本盃賽勇奪雙冠　戰勝癌魔後達「最佳時間」

戰勝白血病的日本「抗癌女飛魚」池江璃花子，周日（23日）完成日本舉行的北島康介盃，在今屆女子50米及100米自由泳奪冠。



池江璃花子在周六先於女子100米自由泳決賽，游出54.64秒封后，這是她在東京奧運後，首度參加100米自由泳賽事。

池江璃花子在東京奧運接力賽事後，首戰100米自由泳。（Getty Images）

雖然該100米自由泳時間，距離自己所保持的日本紀錄52.79秒相差近2秒，池江賽後表示，今次出發的反應時間是0.64秒，是她病癒復出後的最佳時間，也是她歸隊後一直努力克服的課題。「我一直抱住無論如何都要游得更快的想法，最後終於做到了。」她臉露微笑說。

池江璃花子指今次100米的出發反應時間時間，是病癒後最快。（Getty Images）

池江在周日再登場，出戰女子50米自由式決賽，並以25.20秒再奪冠軍。她雖有報名100米蝶泳，但賽前以疲勞過度為由棄賽。

池江對於今屆兩冠結果表示很滿意，與頂級選手一起互相競爭讓她獲益良多。

池江璃花子對成績感到滿意。（Getty Images）

2019年2月，距離東京奧運原開幕日不足一年半，池江璃花子宣布患上白血病，努力克服癌魔的她，在2020年3月重返泳池。

微電影《中間泳道》收錄池江臥病在床及出院後復健片段：