澳網︱拿度打足5盤率先闖4強　對手轟球證：「你們全部貪污！」

澳洲網球公開賽男單8強，「泥地王」拿度在領先頭兩盤大好形勢下，與加拿大籍球手沙普華路夫（Denis Shapovalov）鬥足5盤，才辛苦地以6：3、6：4、4：6、3：6、6：3險勝，力爭第二度封王並率先達成大滿貫第21冠。

這場比賽一度充滿火藥味，沙普華路夫在比賽初段與球證嗌大交，並重覆聲稱，「你們全部貪污（You guys are all corrupt!） 」



拿度最終順利過關，賽後一臉如釋重負。（Getty Images）

22歲的沙普華路夫，比賽初段再能掌握節奏，節節敗退之下，看到拿度在分與分之間慢條斯理，一時心火起拿球證祭旗。他向主球證貝拿迪斯（Carlos Bernardes）投訴，拿度遲遲未開波，理應判罰，跟對方爭吵起來。

沙普華路夫與球證展開一段激烈對話。（Getty Images）

沙普華路夫與主球證「激烈對話」

沙：「你45秒前已在計時，他依然未開始打波。你這麼久之前已計時，他尚未預備好，你應該判罰他。」



球證：「是呀，我現在就罰他，那你預備好未？」



沙：「罰他！」



球證：「罰什麼？」



沙：「他尚未預備好打波！」



球證：「是呀，不過那是因為你未預備好，因為他走過來跟我說話。」



沙：「你是開我玩笑嗎？」



球證：「我不是開你玩笑。」



沙：「你們全部貪污！你們全部都是貪污！」



球證：「你想怎樣?」



沙：「你在看什麼？」



球證：「因為你先看向我。當時尚有8秒去打，你想怎樣？為何你以一個……『你必須看向計時器』的眼光看向我……我覺得很困擾。」



年輕人就是衝動，其實沙普華路夫今仗之前，已曾4度跟拿度正面交鋒，理應對「泥地王」的比賽習慣不陌生。幸好年輕也是本錢，正當墨爾本攝氏30度高溫烈日當空，他在落後兩盤的劣勢下，趁35歲的拿度體力下降，追成2：2平手，戰至決勝一盤，終由拿度獲勝，賽後這位西班牙名將直言「不知道」自己如何捱過這一關。

「我完全被擊倒」，拿度賽後說，「今天真的很辛苦，天氣很熱，因此我沒有練習。比賽初段我打得很好，我知道面對丹尼斯（沙普華路夫）這樣的對手會很困難。第三盤初段我曾有過機會，但把握不到，然後開始覺得累，他再步步進迫。」

拿度第3盤開始體力急降，一度被追平大分2：2。（Getty Images）

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拿度與費達拿和祖高域一樣，生涯累積20個大滿貫錦標，不過只曾在2009年贏過澳網一次。賽前大熱門祖高域，因為拒絕接種新冠肺炎疫苗，遭澳洲政府二度取消簽證並遞解出境，失去衛冕和第10次高舉澳網冠軍的黃金機會。

祖高域之失，間接造就拿度之得，他的4強對手，會是35歲法國球手蒙菲斯（Gael Monfils）及意大利球手巴列迪尼（Matteo Berrettini）一戰的勝方。拿度跨離率先達成生涯大滿貫第21冠里程碑只餘下最後兩仗，他開心又驚喜之餘，也感慨：「我不再是21歲，今場之後可以休息兩日，真是太好了！。」

男網三大傳奇並列史上最多大滿貫球手

祖高域：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次

拿度：澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次

費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



他坦言，對自己晉身澳網4強出乎意料，比起創造歷史，拿度更開心的是可以再次落場比賽，「我們可以創造歷史，但真正令我興奮的是，兩個月前我連能否參賽也成問題。對我來說，能夠再次打網球，已是一切珍貴的禮物，我只想好好享受。」