澳網｜基域奧斯網前發洩搞喊小朋友　一個窩心舉動令對方笑逐顏開

「壞孩子」球手基域奧斯也有窩心的一面！在今日的澳網男雙8強，他在不必要的情況下，於網前的大力擊球，誤中看台上一名小朋友，對方痛得馬上大哭起來。基域奧斯也感歉意，跑到看台下，送了一塊球拍給小朋友，令對方即時笑逐顏開。基域奧斯的舉動獲得全場球迷的歡呼及掌聲。



澳洲球手基域奧斯今（25日）與同鄉拍檔高堅拿傑斯（Thanasi Kokkinakis）出戰澳網男雙8強，面對6號種子的組合。在第1盤的第4局，高堅拿傑斯發球，對方接發球，同時裁判表示發球觸網，需要重發。負責守網前的基域奧斯藉機發洩，看來用盡全身氣力一抽，網球彈地後高速飛出場區之外。

基域奧斯（右）發現自己擊球打中小朋友後，臉露難色，與拍檔高堅拿傑斯商量。（Getty Images）

基域奧斯這記不必要的抽擊，誤中看台上一名小朋友的肚部，觀眾亦發出噓聲；據英國《每日郵報》指，當時那球時速高達120公里。

基域奧斯很快意識到自己可能打傷了小朋友，做出道歉的手勢。他臉露難色，咬牙切齒，跟住掩住嘴巴。雖然小朋友看似沒有大礙，但他拿住基域奧斯打上台的網球，大哭起來。基域奧斯走到場邊，從袋中拿了枝新球拍出來，再跑到看台下，由其他觀眾幫手遞拍上去，將球拍送給小朋友，作為賠罪。

【基域奧斯擊球打中小朋友片段】

Oh my 😳



Nick Kyrgios accidentally hit a kid in the stands with a ball that wasn't in play (umpire had called let) but turned the panic into happiness by giving him his racquet. pic.twitter.com/9v31pe4eBX — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) January 25, 2022

【從另一個角度看他送拍哄小朋友】

Nick Kyrgios accidentally hit a young fan in the crowd so he went over and gave him his racquet 👏



(🎥: thehighlightsclubau/Instagram) #AusOpen pic.twitter.com/iB8Y1iLBCj — Herald Sun Sport (@heraldsunsport) January 25, 2022

據現場記者透露，這名小朋友叫Fin Crane，今年9歲，沒有大礙，而且他收到基域奧斯的球拍後，轉哭為笑。現場觀眾都很滿意基域奧斯的賠罪，當這名26歲球手跑往看台送拍時，全場觀眾都向他歡呼及拍掌。最後，基域奧斯及高堅拿傑斯以盤數2：1晉級男雙4強。