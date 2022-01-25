澳網｜拿度打到肚痛差點葬送大好優勢　激戰4小時才險勝入準決賽

6號種子拿度（Rafael Nadal）激戰4小時，克服肚痛困擾，以盤數3：2險勝沙普華路夫（Denis Shapovalov）打入澳網男單4強。



沙普華路夫在落後0：2之下連贏兩盤扳平。（美聯社）

在今日（25日）的澳網男單8強，34歲的拿度遇上22歲加拿大球手沙普華路夫，初段佔優，連贏兩盤6：3及6：4，看似勝券在握。不過，拿度之後連輸兩盤4：6及3：6，氣勢此消彼長，尤其在第4盤，拿度的身體出現問題，看似慢了下來，而且更因為肚痛而叫了醫療協助。

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拿度賽後表示感覺「被完全摧毀」，還說笑「不再是21歲了」。他講到身體狀況：「我開始覺得肚子不適，所以我問他們（醫療人員）有沒有什麼可以做到。他們檢查了我各種狀況，全都沒有問題，跟住我就食了些藥，希望可以改善情況。很幸運，我第5盤的發球非常好。」在決勝的第5盤，拿度保住所有發球局，並且成功「破發」贏6：3，以盤數3：2擊敗沙普華路夫入4強。拿度這場比賽打了4小時8分鐘。