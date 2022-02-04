北京冬奧2022｜所有項目介紹兼直播安排　必要留意香港運動員比賽

2022年北京冬奧將會在2月4日至20日舉行，究竟冬季奧運有什麼項目？各有幾多面金牌誕生？香港運動員會參加哪些項目？這篇將會簡介冬奧15個大項，讓大家了解了解。



北京冬奧即將舉行。（Getty Images）

電視直播方面，無綫電視獲得今屆冬奧的香港區轉播權，無綫旗下5條免費電視頻道翡翠台、J2、無綫新聞台、明珠台及無綫財經資訊台都會播放冬奧的節目，另外網上的myTV SUPER亦會直播不同的賽事。北京冬奧的開幕禮會在今日（2月4日）晚上18時舉行，無綫翡翠台及J2直播。

myTV SUPER設有冬奧專頁，直播各個項目的比賽。（網上截圖）

短道速滑（9面金牌）

短道速滑的跑道內圓周長111.12米，直道長28.85米，彎道最小半徑8米。選手會以4至6人為一組，以逆時針方向繞圍，並沒有限制線道，選手可以在內外道線游走，爭取領先或超前的機會。短道速滑的比賽採取淘汰制。接力方面，通常每位隊員滑一至兩圈就會換人。短道速滑在1988年成為冬奧表演項目，到1992年納入為正式項目。

從小就讀國際學校的朱定文，5、6歲開始玩冰上曲棍球直到12歲接觸滑冰。（Instagram）

香港代表朱定文將會出戰男子500米短道速滑。據賽程，他會在2月11日晚出戰資格賽，若晉級的話，會在2月13日晚繼續比賽。

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今屆冬奧短道速滑將會誕生9面金牌。（Getty Images）

男子：500米、1000米、1500米、5000米接力

女子：500米、1000米、1500米、3000米接力

混合：2000米接力

速度滑冰（14面金牌）

如夏季奧運的田徑場，速度滑冰的跑道周長400米。個人項目比賽每組兩名選手，跑道只分內、外兩線，透過抽簽決定賽道，每滑一圈就交換一次賽道；而團體追逐賽就每組各兩隊。速度滑冰在冬奧歷史悠久，在1924年就納入為正式項目。

今屆冬奧速度滑冰將會誕生14面金牌。（Getty Images）

男子：500米、1000米、1500米、5000米、10000米、團體追逐 、集體出發

女子：500米、1000米、1500米、5000米、10000米、團體追逐 、集體出發

花式溜冰（5面金牌）

花式溜冰項目分為兩類：個人及雙人花式溜冰會先進行短節目，再比自由滑，總分最高者勝；冰上舞蹈也分為兩部分，分別是韻律舞及自由舞，各有指定動作。至於團體賽則以綜合4項的成績計算。花式溜冰曾經是夏季奧運項目，由1924年起加入冬季奧運。

今屆冬奧花式溜冰將會誕生5面金牌。（Getty Images）

男子：個人花式溜冰

女子：個人花式溜冰

混合：雙人花式溜冰、冰上舞蹈、團體

冰球（2面金牌）

冰球是身體對抗非常激烈的隊際運動，雙方各派6人上陣，球手握有球桿，穿好防護裝備，目標要將冰球打入對方的龍門。冰球比賽分3局，每局20分鐘。男子冰球在1920年曾經成為夏季奧運項目，到1924年轉到冬奧，直至1998年冬奧才加入女子賽事。

今屆冬奧冰球將會誕生男、女子各一面金牌。（Getty Images）

男子：男子冰球

女子：女子冰球

冰壺（3面金牌）

冰壺有「冰上棋盤」的外號，鬥智鬥力。在一局比賽中，每隊有4名投手，梅花間竹出場，每人每局可投壺兩次，最後兩個較關鍵的冰壺會由第4投手即是隊長所投。每局中冰壺最接近圓心的一隊為勝方，勝方每擁有一個距離圓心更近的冰壺可得1分，總結10局比賽，得分多者獲勝。當投手投壺時，隊友可以冰刷擦地面，降低摩擦力令冰壺滑行，並改變其前進方向。

今屆冬奧冰壺將會誕生3面金牌。（Getty Images）

男子：男子冰壺

女子：女子冰壺

混合：混合雙人冰壺

雪車（4面金牌）

雪車又名有舵雪橇，自1924年起便成為冬奧項目。雪車平均時速約100公里，最高可達160公里。舵手可以透過車內兩個把手控制的滑輪系統去駕駛雪車。規則對車身及運動員體重都有要求，重量不足可以為車體配重。

今屆冬奧雪車將會誕生4面金牌。（Getty Images）

男子：男子雙人

女子：女子單人、女子雙人

混合：四人雪車

鋼架雪車（2面金牌）

鋼架雪車又名俯式冰橇，運動員需要頭向前方地俯臥在車上滑行，時速可達135公里。運動員會以站姿開始，以奔跑加速，接着伏在車上滑下；中途允許運動員掉落雪車，但過終點的時候一定要在雪車上才算完成比賽。規則對車身及運動員的體重都有要求，如果超重需要減重。鋼架雪車在1928及1948年曾短暫列為冬奧項目，至2002年起成為常規項目。

今屆冬奧鋼架雪車將會誕生2面金牌。（Getty Images）

男子：男子單人

女子：女子單人

雪橇（4面金牌）

雪橇即為無舵雪橇，又名仰式雪橇。運動員最初出發會坐在雪橇上，兩臂向後推，靠手力加速，跟住以仰臥姿勢完成滑行，平均時速達120至145公里。雪橇比賽允許運動員通過配重增加重量，但如果配重超出規定範圍就會被取消資格。雪橇的橇刃等部分在使用前後都需要打磨，並根據氣溫、氣溫及運動員水平去調整出合適的角度。

今屆冬奧雪橇將會誕生4面金牌。（Getty Images）

男子：男子單人

女子：女子單人

混合：團體接力

自由性別：雙人雪橇

冬季兩項（11面金牌）

源自北歐的冬季兩項在1960年成為正式冬奧項目，兩項分別為滑雪及射擊，考驗運動員由高速的動態運動轉換為靜態射擊的能力。在越野滑雪比賽中，加入2至4次射擊，通常射擊場設於起點及終點附近。當運動員滑雪到射擊位置，他們就需要迅速調整裝備，利用小口徑專用步槍，以臥射或立射的姿勢射擊目標。

冬季兩項結合越野滑雪及射擊，今屆冬奧會決出11面金牌。（Getty Images）

男子：10公里短距離、20公里個人、12.5公里追逐、15公里集體出發、4x7.5公里接力

女子：7.5公里短距離、15公里個人、10公里追逐、12.5公里集體出發、4x6公里接力

混合：4x6公里混合接力

北歐兩項（3面金牌）

北歐兩項由越野滑雪及跳台滑雪組成，考驗運動員在兩項所需技術及體能截然不同的滑雪賽中表現出高水平。運動員既要在雪地上有快速滑行的能力，亦要準確控制身體的姿勢及跳躍。在冬奧，運動員會先鬥跳台滑雪，之後休息2至3小時，恢復體力後再鬥越野滑雪。北歐兩項在1924年就被列為冬奧項目，但至今仍只有男子賽事。

北歐兩項由越野滑雪及跳台滑雪組成，今屆冬奧只有男子項目，產生3面金牌。（Getty Images）

男子：個人標準台+10公里越野滑雪、個人大跳台+10公里越野滑雪、團體大跳台+4x5公里越野滑雪

高山滑雪（11面金牌）

高山滑雪起源自歐洲，由1936年起被列為冬奧項目。在落山賽中，男子的比賽場地垂直高度差800米以上，而女子則為250米以上。超級大迴轉、大迴轉、迴轉賽的場地高度差，由140米至650米不等。比賽中，運動員要經穿過相應數量的旗門，碰倒旗杆不算犯規，時間愈快成績愈好。

金和曉將在2月9日出戰高山滑雪女子迴轉賽；而翁厚全的比賽日期為2月13日，他將出戰高山滑雪男子大迴轉項目。

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高山滑雪在今屆冬奧將產生11面金牌。（Getty Images）

男子：落山、超級大迴轉、大迴轉、迴轉、全能

女子：落山、超級大迴轉、大迴轉、迴轉、全能

混合：混合團體

自由滑雪（13面金牌）

自由滑雪的細項由1992年陸續成為冬奧正式項目，當中的細項如U型場地技巧講求華麗的技巧，以雙板滑雪去作出不同高難度動作；各個細項各有特色。

自由滑雪在今屆冬奧將產生13面金牌。（Getty Images）

男子：空中技巧、雪上技巧、障礙追逐、U型場地技巧、坡面障礙技巧、大跳台

女子：空中技巧、雪上技巧、障礙追逐、U型場地技巧、坡面障礙技巧、大跳台

混合：空中技巧混合團體

單板滑雪（11面金牌）

單板滑雪的細項有的鬥速度，例如平行大迴轉類似高山滑雪，運動員鬥快滑落山；有的鬥技巧，例如U型場地技巧賽就有點像去年奧運新項目滑板，裁判會就運動員的技巧、難度等評分。自1998年起，單板滑雪成為冬奧項目，到今屆增設了障礙追逐混合團體。

單板滑雪在今屆冬奧會產生11面金牌。（Getty Images）

男子：平行大迴轉、障礙追逐、U型場地技巧、坡面障礙技巧、大跳台

女子：平行大迴轉、障礙追逐、U型場地技巧、坡面障礙技巧、大跳台

混合：障礙追逐混合團體

跳台滑雪（5面金牌）

跳台滑雪源自挪威，在1924年便納入冬奧項目，到2014年增設女子組。運動員會從助滑道高速下滑，至起跳區飛躍，如飛鳥般在空中飛翔，過程中可以靠手臂擺動控制平衡，最後落地亦講求判斷與技術。除了距離分外，還有裁判給予的姿勢分，根據運動員整套動作至落地的準確度及穩定性等範疇評分。

跳台滑雪在今屆冬奧會產生5面金牌。（Getty Images）

男子：個人標準台、個人大跳台、團體

女子：個人標準台

混合：混合團體

越野滑雪（12面金牌）

越野滑雪又叫「雪上馬拉松」，鬥速度與耐力。越野滑雪由1924年起便成為冬奧項目，到1952年加入女子組。比賽路線要求上斜、落斜及小幅度上落的平路各佔三分之一，考驗運動員不同的能力。運動員就靠雙腿的前後擺動，加上撐動一雙雪杖向前推進。

越野滑雪在今屆冬奧會產生12面金牌。（Getty Images）

男子：雙追逐、個人短距離、15公里、4x10公里接力、團體短距離、50公里集體出發

女子：雙追逐、個人短距離、10公里、4x5公里接力、團體短距離、30公里集體出發