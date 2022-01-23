北京冬奧｜開幕禮30分鐘廣場舞打頭陣　張藝謀：中國是廣場舞大國

北京冬季奧運會即將開幕，最近連番在鳥巢採排，據內地媒體報導，在開幕禮前將會有一個30分鐘的廣場舞，其中參與的演員都非專業舞者，最年長有70歲，最小的5歲。

開幕禮總導演張藝謀表示，這是代表中國老百姓對冬奧的期待。



中國新年前密鑼緊鼓地準備冬季奧運，其中開幕禮和2008北京奧運一樣，假鳥巢舉行，總導演同樣由張藝謀擔任，將於2月4日晚上8時開始。不過，今次開幕禮首30分鐘將上演一段「行進式廣場舞」，所有演員都是張藝謀從全國各地物色的普羅大眾。

中國新年前密鑼緊鼓地準備冬季奧運。（Getty Images）

熱身的行進式廣場舞由最小5歲，到最年長的70歲都有，因疫情關係，表演者主要來自冬奧主辦城市北京和河北。

張藝謀早已經決定不找專業演員。（Getty Images）

張藝謀起初已經決定不找專業演員，但不全是一般對廣場舞印象中的「大媽」形象，希望讓不同年齡的「普通人」都能出現在國際舞台上，表達中國老百姓對冬奧的期待：「中國是廣場舞大國，在不同城市都可以看到，人民生活幸福， 才會去唱歌跳舞，我覺得（廣場舞）很好。」

今屆開幕禮受制於天氣、疫情，由2008年京奧的15000人合作演出4小時，縮減到僅3000人作約100分鐘表演。