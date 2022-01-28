雲迪碧克有望外借水晶宮　未來外父出手搵韋拉密斟｜足球轉會

曼聯的荷蘭中場雲迪碧克加盟後一直得不到重用，渴望離隊找機會。英國《天空體育》報道，未來外父伯金出手牽線，聯絡執教水晶宮的前隊友韋拉，希望雲迪碧克可以在下半季借到水晶宮。
曼聯及水晶宮正商討雲迪碧克的外借轉會，報道指荷蘭名宿伯金的角色十分重要。24歲的雲迪碧克現與伯金的女兒Estelle拍拖，兩人的愛情結晶品將會在今年出世。為未來女婿的前途，伯金也要操勞，他親自聯絡水晶宮領隊韋拉。伯金及韋拉以前同效阿仙奴，兩人是隊友。
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在伯金介入後，韋拉積極推動這宗轉會。韋拉希望說服雲迪碧克，加盟水晶宮後會確保他的正選機會，而韋拉亦認為雲迪碧克的經驗可以幫到球隊下半季的成績。曼聯一直對雲迪碧克的借用持開放態度，只要有球會肯承擔雲迪碧克的人工並支付借用費，紅魔就會「開綠燈」。
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雲迪碧克在阿積士出道及成名，主要踢進攻中場，在2020年以3900萬鎊轉投曼聯。由於般奴費南迪斯長期佔據曼聯正選攻中位置，令雲迪碧克鬱鬱不得志，而雲迪碧克轉踢防中的效果亦不佳。除了水晶宮外，西甲的華倫西亞亦有意借用雲迪碧克，但華倫未必「孭」得起雲迪碧克的人工。
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