維拉積極增兵宣布第4簽　阿仙奴後衛來投頂替曼聯借將｜足球轉會

阿士東維拉在冬季轉會窗十分活躍，最新從阿仙奴免費簽入英格蘭後衛哥林張伯斯。
維拉在當地時間昨（27日）晚公布，與27歲的張伯斯簽約3年半，成為維拉今月第4名新兵。維拉今月已從巴塞隆拿借入巴西中場菲臘比古天奴，又從羅馬借入門將羅賓奧臣，並以2500萬鎊收購愛華頓左閘盧卡斯迪治尼。
張伯斯可勝任中堅或右閘，但他今季在阿仙奴得不到重用，只得5次上陣。他與兵工廠的合約至今夏完結，獲准今月就以免費轉會。張伯斯在修咸頓青訓出道，到2014年轉投阿仙奴，期間曾經外借到米杜士堡及富咸。
張伯斯加盟維拉，相信也是做後備，頂替曼聯借將杜安薛比。24歲的杜安薛比今季初以外借身分加盟維拉，今月取消借用，下半季轉借到意甲的拿玻里。
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