足球轉會︱曼聯前鋒馬迪爾落實外借西維爾　連格或外借紐卡素

曼聯前鋒安東尼馬迪爾（Anthony Martial），終如願離隊。曼聯已跟西甲球會西維爾達成協議，外借這位法國球星已季尾。

另一失意軍人連格（Jesse Lingard），同樣有望轉換新環境。紐卡素希望借用，正與曼聯商討。



馬迪爾落實外借，連格離開曼聯之日看來亦不遠。（Getty Images）

曼聯與西維爾達成協議，外借馬迪爾至季尾，西維爾會支付他全數人工。由轉會窗重啟起，有關他的轉會傳聞一直未停，巴塞隆拿、祖雲達斯兩大豪門同樣對他有興趣，馬迪爾一心只想加盟西維爾，他認為在這支西甲球隊，上陣機會最多。

2015年馬迪爾只有19歲時，獲曼聯以3600萬英鎊、最高可達5800萬英鎊的轉會費，從法甲球會摩納哥羅致，打破20歲以下球員轉會費紀錄。在那一年之前，曼聯才以2700萬英鎊購入守將梳爾（Luke Shaw），追平PSG2013年收購馬昆奴斯（Marquinhos）的紀錄。 馬迪爾加盟初期，一度被寄予厚望，惟近季表現一路滑落，到今季C朗拿度重返球隊，淪為可有可無之人。

馬迪爾今季淪為曼聯可有可無之人。（Getty Images）

為爭取上陣機會，26歲的馬迪爾早已渴望離隊。西維爾願付出借用費和他的全數人工，估計約600萬歐元，外借半年。他今天會由身處的巴黎，飛往西維爾進行體測。

據「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）消息，協議中並無買斷條款，意味今季之後他的去向尚未明朗。馬迪爾累積269次為曼聯上陣，攻入79球。

連格季尾約滿曼聯，紐卡素希望借用他至季尾。（Getty Images）

上季外借韋斯咸大獲好評，今季重返曼聯再成「冷板王」的另一星將連格，亦正獲紐卡素接洽，喜鵲希望借用他至季尾。早前曾有消息指，29歲的連格不想轉投這支力爭護級的新晉超級豪門。

英國《衛報》消息稱，曼聯已拒絕紐卡素早前提出的外借建議，但紐卡素並未死心，打算加碼再次出價求借。報道指，曼聯對如何處置連格仍然心大心細，未決定到外借、留用還是賣他走。連格跟曼聯的合約季尾便屆滿，紅魔至今竟仍猶豫不決，實在匪夷所思。

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對連格有興趣的球會實在不少，當中包括上季借用他的韋斯咸和另一倫敦球會熱刺。可是曼聯不願將他送往這兩支爭奪英超前四位置的直接競爭對手。

曼聯遲遲不答應，紐卡素被逼另作打算，改以熱刺「冷板兵」迪利亞里為目標。周日熱刺負車路士一仗，迪利亞里連大軍名單也不入。