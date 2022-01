足球往事︱加利佬曾邀謝拉特投曼聯　慘遭無情秒殺　泰利幾乎成功

曼聯與利物浦一直視對方為宿敵,由領隊、球員到球迷,已針鋒相對多年,對上一次有球員直接轉會對方陣營,已經是近60年前的事。十分清楚這個背景的前曼聯隊長加利尼維利,卻仍不死心,曾經企圖拉攏利物浦隊長謝拉特加盟,結果落得慘淡收場……

同人唔同命,同樣曾邀請謝拉特過檔的車路士前隊長泰利,卻獲得截然不同待遇。



曼聯對利物浦如何劍拔弩張,看這相舊照仍可感到。(Getty Images)

Agent Gary 為曼聯穿針引線

千禧年代由傳奇領隊費格遜爵士領軍的曼聯,在英倫球壇所向披靡,紅魔青訓出身的加利尼維利(Gary Neville)爆料稱,他昔日曾趁英格蘭國家隊集訓期間,充當臨時說客,嘗試將幾位星級隊友撬過檔。



他與利物浦名將加歷查(Jamie Carragher)一起主持的最新一集天空體育足球節目《Monday Night Football》,以轉會為主題,二人不禁提到球員年代往事。加利佬自爆曾化身「Agent Gary」,「我記得在英格蘭國家隊試過兩、三次,96歐洲國家盃我跟舒利亞交談過。」

加利尼維利在節目中笑談昔日曾嘗試邀請謝拉特加盟曼聯的往事。(影片截圖)

「我真的很想他加盟!」

他娓娓道出:「那時候我資歷尚淺,所以不能跟他(舒利亞)有一段嚴肅的對話。之後當然也曾跟朗尼傾過,不過當時他只是個小將,不能給他太大壓力。」

比起上述二人,加利佬最想成事的一宗,人選令人意外——「你也知道,謝拉特那次突擊事件。讓我們帶他離開吧,我真的想他加盟曼聯(You know, with Stevie [Gerrard] it was a full on assault. Let's get him out of there. I want him out of there)。」好戲在後頭,有意思的是謝拉特的回應:加利尼維利憶述,「謝拉特的回答是:『我的家人和我從此永遠不能出入利物浦市』」,形容「那是一次十分簡短的對話。」

謝拉特與Agent Gary與Terry:

+ 1

泰利幾乎成功挖角?

由這位前曼聯隊長口中爆出如此震撼消息,加利佬先讚謝拉特:「他是個非常忠心的利物浦球迷」,隨即伸出食指補上一句:「不過當泰利走進他的房間時,又不是我所想那麼忠誠。我想泰利大約有10分鐘左右吧,我卻只得30秒。」說到中途自己已經大笑起來,早知此事的加歷查也在笑過不停。

即使Agent Gary跟Agent Terry最終均未能成功為球會挖角,謝拉特確實一度幾乎加盟車路士。就在紅軍寫下伊斯坦堡奇蹟歐聯5度登頂的2005年暑假,謝拉特向利物浦提出轉會要求,消息震撼全球。

謝拉特如今已是英超球隊阿士東維拉領隊。(Getty Images)

利物浦球迷憤怒得焚燒他的球衣,站在謝拉特的角度,與父親一樣的侯利亞相處多年,他跟事事公事公辦的西班牙上司賓尼迪斯格格不入。眼見幾乎成為紅軍主帥的摩連奴,登陸英超首季即為車路士贏得聯賽冠軍,愛隊利物浦英超冠軍之路遙遙無期,摩連奴屢次游說之下,他開始心動了。

正當謝拉特看似快要加盟車路士之際,利物浦球迷群情洶湧,加上紅軍立即跟他召開危機會議,賓尼迪斯亦承諾改變做事一板一眼的強硬作風,終令「神奇隊長」最後關頭改變心意,留在利物浦。英超冠軍一直是他多年來的心願,可惜直到2015年離隊一刻,也未能如願。如今他已是英超球會阿士東維拉領隊,換個崗位繼續向冠軍之路邁進。

