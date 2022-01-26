足球往事︱加利佬曾邀謝拉特投曼聯　慘遭無情秒殺　泰利幾乎成功

曼聯與利物浦一直視對方為宿敵，由領隊、球員到球迷，已針鋒相對多年，對上一次有球員直接轉會對方陣營，已經是近60年前的事。十分清楚這個背景的前曼聯隊長加利尼維利，卻仍不死心，曾經企圖拉攏利物浦隊長謝拉特加盟，結果落得慘淡收場……

同人唔同命，同樣曾邀請謝拉特過檔的車路士前隊長泰利，卻獲得截然不同待遇。



曼聯對利物浦如何劍拔弩張，看這相舊照仍可感到。（Getty Images）

Agent Gary 為曼聯穿針引線

千禧年代由傳奇領隊費格遜爵士領軍的曼聯，在英倫球壇所向披靡，紅魔青訓出身的加利尼維利（Gary Neville）爆料稱，他昔日曾趁英格蘭國家隊集訓期間，充當臨時說客，嘗試將幾位星級隊友撬過檔。



他與利物浦名將加歷查（Jamie Carragher）一起主持的最新一集天空體育足球節目《Ｍonday Night Football》，以轉會為主題，二人不禁提到球員年代往事。加利佬自爆曾化身「Agent Gary」，「我記得在英格蘭國家隊試過兩、三次，96歐洲國家盃我跟舒利亞交談過。」

加利尼維利在節目中笑談昔日曾嘗試邀請謝拉特加盟曼聯的往事。（影片截圖）

「我真的很想他加盟！」

他娓娓道出：「那時候我資歷尚淺，所以不能跟他（舒利亞）有一段嚴肅的對話。之後當然也曾跟朗尼傾過，不過當時他只是個小將，不能給他太大壓力。」

比起上述二人，加利佬最想成事的一宗，人選令人意外——「你也知道，謝拉特那次突擊事件。讓我們帶他離開吧，我真的想他加盟曼聯（You know, with Stevie [Gerrard] it was a full on assault. Let's get him out of there. I want him out of there）。」好戲在後頭，有意思的是謝拉特的回應：加利尼維利憶述，「謝拉特的回答是：『我的家人和我從此永遠不能出入利物浦市』」，形容「那是一次十分簡短的對話。」

謝拉特與Agent Gary與Terry：

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泰利幾乎成功挖角？

由這位前曼聯隊長口中爆出如此震撼消息，加利佬先讚謝拉特：「他是個非常忠心的利物浦球迷」，隨即伸出食指補上一句：「不過當泰利走進他的房間時，又不是我所想那麼忠誠。我想泰利大約有10分鐘左右吧，我卻只得30秒。」說到中途自己已經大笑起來，早知此事的加歷查也在笑過不停。

即使Agent Gary跟Agent Terry最終均未能成功為球會挖角，謝拉特確實一度幾乎加盟車路士。就在紅軍寫下伊斯坦堡奇蹟歐聯5度登頂的2005年暑假，謝拉特向利物浦提出轉會要求，消息震撼全球。

謝拉特如今已是英超球隊阿士東維拉領隊。（Getty Images）

利物浦球迷憤怒得焚燒他的球衣，站在謝拉特的角度，與父親一樣的侯利亞相處多年，他跟事事公事公辦的西班牙上司賓尼迪斯格格不入。眼見幾乎成為紅軍主帥的摩連奴，登陸英超首季即為車路士贏得聯賽冠軍，愛隊利物浦英超冠軍之路遙遙無期，摩連奴屢次游說之下，他開始心動了。

正當謝拉特看似快要加盟車路士之際，利物浦球迷群情洶湧，加上紅軍立即跟他召開危機會議，賓尼迪斯亦承諾改變做事一板一眼的強硬作風，終令「神奇隊長」最後關頭改變心意，留在利物浦。英超冠軍一直是他多年來的心願，可惜直到2015年離隊一刻，也未能如願。如今他已是英超球會阿士東維拉領隊，換個崗位繼續向冠軍之路邁進。

加利佬化身Agent Gary（片中18分50秒開始）：