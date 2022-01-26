曼聯落實外借安東尼馬迪爾　西維爾願承擔球員人工｜足球轉會　

曼聯今日透過官網宣布，外借法國前鋒安東尼馬迪爾到西維爾半季。



+ 1

曼聯表示在兩間球會達成協議後，馬迪爾飛到西班牙接受體測，完成轉會程序。英國《BBC》透露，西維爾追逐馬迪爾多時，一直與曼聯就借用條款拉鋸，最終西維爾不用支付借用費，協議也不包括買斷條款，但這間西甲球會將承擔起馬迪爾這半季的人工。傳聞馬迪爾為促成轉會，願意減薪。

西維爾在社交網站表示，簽入馬迪爾是一項「豪華的升級」，也是在球會132周年送給球迷的特別禮物。他將會穿上22號球衣。

26歲的馬迪爾在2015年加盟曼聯，為球隊269次上陣攻入79球。近期，他向球會表明為正選機會而渴望離場。在上場贏韋斯咸賽後，看守領隊蘭歷克曾大讚馬迪爾，他說：「我知道馬迪爾是個頂級球員，也是英超其中一名最佳的前鋒，但這個位置上我們還有其他球員。他的訓練以及他後備上陣的表現，證明了他的專業態度，符合眾人的期望。」

在未來幾日的轉會窗，可能有更多曼聯球員離隊，機會最大的包括中場連格。對連格最有興趣的是紐卡素，「喜鵲」得沙特財團注資，非常闊綽，希望借用連格半季，承擔起這位英格蘭國腳的10萬鎊周薪，並願意支付租借費，據報他們向曼聯開價1000萬鎊，但兩間球會仍未達成協議。身在杜拜放假的連格，據聞與蘭歷克溝通過，表達離隊意願。連格與曼聯的合約至季尾屆滿。

另一位有可能在1月以借用身分離隊的還有中場雲迪碧克，英國《每日郵報》指水晶宮及華倫西亞皆有意租借。