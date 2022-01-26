足球轉會｜傳連格不滿曼聯差別待遇　求外借爭取踢世界盃卻遭冷待

英國傳媒報道，曼聯中場連格（Jesse Lingard）希望在今冬轉會窗離開曼聯，但「紅魔鬼」的冷處理令他不滿及憤怒。



連格上季曾外借到韋斯咸半季，表現突出，原以為今季回歸曼聯後會有更多上陣機會，未料過了半季，他在英超只踢過88分鐘。暫代領隊蘭歷克曾指出曼聯球員太多，自然每場都有很多人連比賽名單都進不去，理解有球員會因而不快。

連格今季在英超上陣機會寥寥可數。（Getty Images）

今季季尾便完約的連加特已一心求去，不願再等，是因為他想爭取入選今年舉行的世界盃決賽周，對於已29歲的他而言，今屆世界盃或是他的最後機會，但即使想離開似乎也未能如願。

相比前隊友安東尼馬迪爾外借到西甲西維爾的過程順利無阻，連格想要「出走」，卻遇上較大困難。英國《電訊報》指，韋斯咸和熱刺都有意借用連格，但曼聯考慮到兩隊都是爭前四的對手，因此毫無商討餘地，這是情有可原；正在護級的紐卡素也有意借用，惟曼聯同樣冷待。

馬迪爾（左）順利外借到西維爾，惟連格（右）的命運迴異。（Getty Images）

《電訊報》報道指，紐卡素對於借用連格相當熱衷，不旦提出以600萬鎊借用半季，也會支付他餘下半個球季的薪金，不過曼聯「處處刁難」，報道更指出：「連格的代表擔心，因為球員不願意與曼聯續約，曼聯的管理層因而想『懲罰』他。」

連格自9歲開始在曼聯受訓，除外借到其他球會外，從未正式轉會離開，今次他想離隊卻遇上種種阻滯，令他認為曼聯如此對待自己，既「不尊重」、他也因而憤怒。