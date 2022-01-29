劍擊｜江旻憓領銜女重大獎賽　周日與佘繕妡齊爭獎牌　女佩盡墨

今周上演3場劍擊國際賽事，包括女子及男子重劍多哈大獎賽，和女子佩劍世界盃保加利亞站。其中女重大獎賽和女佩世界盃周五（28日）展開資格賽。



劍擊大獎賽只設個人賽，除了獲豁免的種子劍手外，如世界盃一樣，劍手需要由資格賽打起，由分組賽出線後再進入淘汰賽，爭奪正賽資格。

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香港有女重世界排名第6的江旻憓，以3號種子身份直入正賽64強，其餘劍手都需要由資格賽打起。朱嘉望、連翊希、佘繕妡、陳祉澄都由分組賽出線，黃琛之和陳渭泠則出局。進入資格賽淘汰賽階段，則只得佘繕妡能脫穎而出，打入主賽圈，周日將與江旻憓一同出戰，一日內由64強打到決賽。

女重大獎賽正賽64強對賽資訊：

日期：2022年1月30日

江旻憓 Vs Victoria Vizeu（巴西） 香港時間下午2:00 綠色劍道

佘繕妡 Vs Aliya Luty（法國） 香港時間下午2:20 綠色劍道



NowTV 630、631台 1月30日晚上11:00起直播



至於出戰女佩世界盃的港隊，林衍蕙在資格賽分組賽出局，劉穎怡則打入資格賽的淘汰賽，惟在128強擊敗Luiza Lee後，在64強敗予Iryna Shchukla，無緣正賽。