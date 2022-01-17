劍擊世界盃｜港男子佩劍隊力戰不敵匈牙利　無緣晉級轉戰排名賽

香港佩劍隊出戰世界盃格魯吉亞站團體賽，男子隊先拔頭籌，淘汰巴西隊躋身16強，其後不敵4號種子匈牙利，轉戰排名賽。



一連4日於格魯吉亞上演的佩劍世界盃分站賽事，今日（17日）上演團體賽，男﹑女子齊齊出戰。

佩劍隊的堅定前行 羅浩天林衍蕙32強後再求突破

佩劍羅浩天突破個人最佳 偕林衍蕙闖32強力爭獎牌

由羅浩天﹑陳智軒﹑何思朗及陳卓謙組成的男佩隊，被列為13號種子，首圈與世界排名第29位的巴西隊交手，爭奪16強席位。即使打頭陣的陳智軒細分先輸4：5，其後羅浩天隨即收復失地反超前，一路領先至末段，陳智軒第8局贈對手5蛋，個人賽打入次圈的羅浩天「守尾門」，結果以45：33力克對手，躋身16強。

港隊其後與4號種子匈牙利交手，奧運三金的名將施萊耶（Aron Szilagyi）缺陣，希望乘機爆冷擊敗對手。羅浩天首局淨負5分，緊接上場的陳智軒急起直追，連取5分收窄差距，何思朗力追下，港隊仍然以10：15落後，眾將依然奮戰，末段換上陳卓謙試圖扭轉形勢，最終港隊以27：45告負，其後將轉戰排名賽。

港隊男子佩劍傳捷報 羅浩天陳智軒攜手晉級正賽

同時出戰的女子佩劍隊，由林衍蕙率領劉穎怡﹑朱詠翹及梁洛文，32強與英國隊爭出線，港隊全場捱打，最終以25：45落敗，無緣晉級16強。

香港女佩隊不敵英國，32強止步。（FIE Facebook截圖）

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