英超｜林柏特出山救愛華頓　蟄伏一年曾找NBA名帥取經

車路士名宿兼上任主帥林柏特，賦閒超過一年，似乎有着落。消息指他將再度成為藍戰士，不過不是回歸車路士。

陷入低潮的英超愛華頓，物色新帥一波三折，近日立定決心邀請林柏特，成事機會甚高。



愛華頓本月中解僱上任半季的賓尼迪斯，急求新帥解困。足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）等多方消息指，愛華頓上周與林柏特洽談，本周再次會面後，屬意聘用。

林柏特傳聞即將回歸教練席。（Getty Images）

進入選帥最後階段者，尚有看守領隊兼名宿鄧肯費格遜，及曾執教上海上港的葡籍主帥域陀佩雷拉（Vitor Pereira）。消息指愛華頓將通知二人有關選帥的決定，而費格遜會否成為林柏特教練團一員，仍屬未知之數。此外，愛華頓曾邀請球會另一名宿朗尼，不過朗尼決意與正陷水深火熱的打比郡共存亡，婉拒會面。

愛華頓球迷不滿球隊發展，拉橫額要求：「炒掉整個董事局！」（美聯社）

林柏特在去年1月被車路士辭退，一直未有着落。他早前接受曼聯名宿加利尼維利訪問，透露敗走車路士令他很受傷，於是暫別教練席，陪伴家人，包括剛剛出生的兒子。不過，他在這段期間未忘教練工作，不斷觀看賽事影帶，又與業界保持接觸。他曾與李斯特城主帥羅渣士交流，甚至「跨界別」向NBA勇士教練卡爾（Steve Kerr）取經，探究執教兩種球類，當中會否有共通之處。

愛華頓再次墮入季中找領隊的無間地獄。（美聯社）

及至近期，不少球隊換帥時都邀請過林柏特，例如水晶宮、阿士東維拉。諾域治高層在解僱法基後，甚至親身與林柏特洽談，惟最終選擇甸史密夫。他若然執教「拖肥」，當務之急是提升球隊狀態，為護級努力。愛華頓從去年10月，14仗聯賽僅勝1仗 ，已跌至16位。