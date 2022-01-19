朗尼領軍慘變「三無」也能脫離榜尾　傳獲母會邀見工｜英超

朗尼在陷絕境的打比郡出任領隊，表現出眾，球隊即使慘變「三無」——無錢、無球員，無分數，仍能令上下一心踢出佳績脫離榜尾，這樣的表現也引起其母會愛華頓注意，有傳他和車路士前主帥林柏特，也獲邀「見工」。



打比郡因舊班主賣盤不成，債務纏身下遭財務接管，去年先遭扣去12分聯賽積分；及後又因帳目混亂，違反聯賽的帳目條例，再進一步被扣9分，前後合共被扣21分之下，一度以「-3」分排在榜尾。日前，打比郡再因財務問題被禁簽入球員或續約，連正選中堅菲臘積基爾卡也在約滿前3日，簽下新合約之前遭煞停，無奈離隊。

打比郡遭財困、扣分、轉會禁令困擾，但卻擁有打不死精神。（Getty Images）

不過打比郡在絕境下仍不斷創造奇迹，近5場聯賽更贏了4場，只得第3位的布力般流浪和第6位的米杜士堡走勢能相比；打比郡上周六擊敗錫菲聯後更暫時「逃離」榜尾，升上第23位之餘亦只距「安全區」9分。事實上，若不是被扣去21分，他們更可排在第11位。

朗尼多次想方設法在財困中保留球隊實力、同時團結球會上下及球迷，令隊內士氣在絕境中仍高昂，表現贏盡掌聲。反觀其母會愛華頓，因戰績不佳解僱出任主帥僅6個半月的賓尼迪斯，目前身處聯賽下游，去年底已傳出他們有意羅致在「拖肥糖」出道的朗尼，希望他以領隊身份回巢救亡。朗尼在愛華頓青年軍出身、亦是在2002年16歲之時於愛華頓出道，到2004年轉投曼聯。

愛華頓戰績不佳，因而炒掉上任短短6個半月的賓尼迪斯。（Getty Images）

英國《每日郵報》報道指，愛華頓在嘗試邀請前主帥馬天尼斯回巢失敗後，將目標轉到朗尼和林柏特身上，將邀請兩人面試；拜仁慕尼黑前主教練尼高高華也在名單之上。

不過，行政接管了打比郡的Quantuma發言人表示，愛華頓暫未遁任何方式接觸朗尼，「若他們要接觸朗尼，我們預期他們會先接觸作為行政管理人的我們。」