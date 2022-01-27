英超︱愛華頓傳棄林柏特選擇他　球迷激烈反對葛迪遜公園球場塗鴉

愛華頓1月16日辭退領隊賓尼迪斯，經過12日尋尋覓覓，選帥工作已進入最後階段，人選只剩下前車路士領隊林柏特和葡萄牙籍教練域陀佩雷拉（Vitor Pereira）二選一。近日英國言之鑿鑿有消息指，佩雷拉雀屏中選，引來部分愛華頓球迷強烈不滿，甚至在主場葛迪遜公園球場塗鴉，宣洩不滿。

域陀佩雷拉知悉拖肥糖球迷反應後，感到很傷心，揚言：「我的CV已說明一切。」



部分愛華頓球迷強烈不滿球會找來佩雷拉，在主場葛迪遜公園球場塗鴉，宣洩不滿。（Twitter）

「佩雷拉走開，林柏特過來」（PEREIRA OUT, LAMPARD IN）。愛華頓主場葛迪遜公園球場外牆，被噴上這句大字，表達對球會新帥人選強烈不滿和憤怒。

英國《每日郵報》找到盛傳為愛華頓下任主帥的佩雷拉受訪，他直說感到很傷心，「我認為，部分批評不是針對我，因為他們不太認識我，不知道我的工作，不了解我為人，不清楚我的履歷。」他表示，「我曾在很多國家為不同球會工作，贏過一些錦標。與一個人共同工作前，不能先下判斷。」

佩雷拉對愛華頓球迷的激烈批評感到傷心。（Twitter）

「今次是我教練生涯第一次遇到這種情況，以往我從未得到這種評價。我的CV足以代我說話，我想這些批評並非針對我。」53歲的佩雷拉來自葡萄牙，球員年代只在當地踢過業餘球隊，28歲便掛靴踏上教練之路。由青年軍教練做起，之後開始執教葡萄牙低組別球隊，2010年到波圖當助教，2011至13年間「坐正」出任波圖主帥。

離開波圖後，他展開一段全球浪人之旅，足跡踏遍中東、希臘、土耳其和德國，2017年轉戰中國，成為上海上港（現已易名上海海港）教頭，並在2018年領軍首次贏得中超冠軍。2021年7月他第二度執教土耳其球隊費倫巴治，至12月中球隊落後榜首14分排第五，球會將他辭退。這個時候，愛華頓再一次出現。

愛華頓再次墮入季中找領隊的無間地獄。（美聯社）

愛華頓三顧草廬

愛華頓早在2013年他離開波圖時，已曾找佩雷拉來見工。當年莫耶斯到曼聯接替退休的費格遜，愛華頓一度與佩雷拉好事近，最後不知何故他跟沙特阿拉伯球會艾阿里簽約兩年，拖肥糖帥位落入西班牙人馬天尼斯手中。愛華頓在莫耶斯、馬天尼斯領軍下，曾有過一段令人懷有期望的歲月，之後便陷入領隊車輪轉的無間地獄。

朗奴高文、艾拿戴斯、馬高施華全是過客，2019年12月馬高施華被炒，愛華頓再次想起他。那時正執教上海上港的佩雷拉，再次拒絕愛華頓招手，今次已是拖肥糖第三次找上他，也是最接近成事的一次。今個星期初，他抵達英國，與愛華頓一眾管理層和班主深入會談。教練生涯曾8次贏得錦標的他說，「我當然希望得到這份工」。

愛華頓球迷希望由林柏特接掌帥印。（Instagram）

一切尚未成定局

正當佩雷拉上任似乎已成定局，體育網媒The Athletic和《每日郵報》分別指出林柏特依然有機會。後者報道，林柏特得到愛華頓董事局部分成員大力支持，當中包括球會行政總裁巴列特-巴辛度爾（Denise Barrett-Baxendale）。

愛華頓目前再次由名宿鄧肯費格遜暫掌帥印，球會並不急於立即下決定。可是球迷對佩雷拉反對如此激烈，愛華頓不得不再三考慮是否真的要聘用這位前波圖主帥。英超另一球會熱刺，去年夏天找紐奴出任主帥前，幾乎聘來加度素領軍，可是球迷指他「恐同和種族歧視」一面倒反對，終令熱刺改變主意。