體育熱話｜王楠懶理度假捉實囡囡訓練　5歲笑笑連接49個發球

無論是中國還是日本，要成為下一代乒乓之星就得從小受訓，就如當年福原愛及伊藤美誠一樣，未懂事已在4歲起接受訓練。
中國前乒乓女王王楠也深明「早學早着數」的道理，好讓女兒「笑笑」早早接觸乒乓，就連新年假期一家度假，女兒也要換上球衣訓練。
奧運4金、中國一代乒乓標記王楠退役後一直專心做湊仔湊女。不過她未有放低乒乓，反之變相「乒乓嚴母」訓練一對子女。
惟哥哥「麒麒」似乎天份不高，曾在節目中模仿伊藤美誠的他也投訴媽媽太惡，並說：「明明我們關係很好，打完球後你不高興我也不高興，何必呢？」
「麒麒」模仿伊藤美誠：
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有見及此，王楠把視線轉投在女兒「笑笑」身上。今年5歲的「笑笑」接受乒乓訓練已有一年。儘管「笑笑」只比球枱高一個頭，但她打起球來有板有眼，揮拍動作及神態更與當年媽媽一樣。
眼見潛在「接班人」出現，王楠當然全心全意重點栽培。適逢新春假期，王楠一家南下海南島度假，不過女兒的假期絕不輕鬆。就在老公郭斌上載的一條影片中，王楠在度假屋外添置乒乓枱並與「笑笑」開操，然而笑笑連續接了49個媽媽的發球，相當厲害。
「笑笑」除了擁有媽媽的神態，她也延續了王楠左手接球的風格，在乒乓球台前左右移移，真的很有媽媽當年在賽場上的風采。
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